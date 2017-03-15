Россия возобновила поставки дизельного топлива по трубе на Украину

В конце прошлой недели возобновились поставки дизельного топлива на Украину. «Роснефть» оформила все необходимые документы, и прокачка возобновилась. В марте может быть прокачано порядка 140 000 т», - сообщил «Интерфаксу» советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

На прошлой неделе источники в отрасли сообщили «Интерфаксу», что трубопроводные поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены уже в течение месяца в связи с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не осуществляет оформление необходимых документов. Между тем в службе агентству заявили, что «информация о якобы принятом ФСТЭК России решении прекратить оформление трубопроводных поставок дизельного топлива на Украину не соответствует действительности». Поставки дизельного топлива на Украину разрешаются для гражданского применения на основе комплексного анализа рисков, связанных с его возможным приобретением в интересах украинских силовых структур, пояснили во ФСТЭК.

«С учетом проводимой киевскими властями политики в отношении юго-восточных районов Донбасса регулирование таких поставок осуществляется ФСТЭК России в рамках Федерального закона "Об экспортном контроле" с целью недопущения их использования для нужд вооруженных сил и военизированных формирований», - отмечали в ведомстве.

В пресс-службе Министерства энергетики РФ агентству заявили, что «у Российской Федерации отсутствуют межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией некорректно». В то же время в ведомстве добавили, что, по данным ПАО «Транснефть», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 г. «в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов».