Польша восстановила экспорт яблок в Россию под видом белорусских – СМИ

Польша наращивает поставки яблок в Россию под видом белорусских, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Как сообщает издание, поставки польских яблок возвращаются на уровень рекордного 2013 г. Польские производители не только нашли новые ниши на российском рынке, но и обходят эмбарго, введенное Россией в 2014 г.

Фрукты из Польши поставляются в российские супермаркеты под видом белорусских. При этом российская, белорусская и польская стороны знают о сложившейся ситуации, но предпочитают работать по принципу «не спрашивай, не отвечай».

За год до введения санкций Польша поставляла ежегодно в Россию более 1,2 млн т яблок. После российского эмбарго экспорт сократился до 946 000 т в 2015 г. Но в 2016 г. экспорт уже снова составлял около 1,1 млн т яблок.