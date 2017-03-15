Песков опроверг существование рекомендаций российским компаниям поставлять руду в Донбасс

В Кремле опровергли информацию о том, что российские власти рекомендовали «Металлинвесту» и «Северстали» начать поставки железной руды на заводы, находящиеся в Донецкой и Луганской областях.

«Неправда», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, правда ли, что руководство России рекомендовало этим компаниям начать соответствующие поставки.

Ранее РБК со ссылкой на источник на металлургическом рынке сообщил, что правительство рекомендовало металлургическим холдингам, таким как «Металлоинвест» и «Северсталь», рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия ДНР и ЛНР. По словам собеседника издания, компании «выразили готовность» начать поставки. По словам другого источника, близкого к одному из холдингов, на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака участникам предложили «обратить внимание на новый рынок сбыта».