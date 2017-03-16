Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в 2016 году увеличилась в 4 раза

Алмазодобывающая компания «Алроса» в 2016 г. увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4 раза до 133,5 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Выручка за 2016 г. увеличилась на 41% до 317,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% до 176,4 млрд руб.

«2016-й стал годом активного восстановления алмазного рынка после его спада в 2015 г. Компании удалось продемонстрировать рекордные финансовые показатели и аккумулировать объем чистого денежного потока, достаточный для погашения краткосрочных и среднесрочных обязательств и выплаты дивидендов акционерам», – отметил вице-президент и финансовый директор «Алросы» Игорь Куличик.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. чистая прибыль алмазной компании «Алроса» по РСБУ выросла в 7 раз до 148,657 млрд руб. Годовая выручка компании увеличилась на 34,7% до 249,566 млрд руб., себестоимость – на 16,8% до 94,418 млрд руб.