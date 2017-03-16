Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 марта 2017 года

Политика

Администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно сократить финансирование госдепартамента, Агентства по охране окружающей среды и некоторые другие бюджетные расходы в финансовом 2018 г. За счет этого она хочет увеличить затраты на оборону. Но против этого должен будет выступить конгресс читать на WSJ.com читать на FT.com

Гавайский суд заблокировал новую версию иммиграционного указа Трампа. Президент уже второй раз терпит неудачу, пытаясь ограничить въезд в США гражданам мусульманских стран читать на WSJ.com читать на FT.com

Члены правительства Трампа должны продать активы более чем на $1 млрд, чтобы избежать конфликта интересов. Но этот процесс может оказаться трудным и долгим читать на WSJ.com

Популистам не удалось победить на всеобщих выборах в Нидерландах читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила процентные ставки до 0,75-1% и намерена сделать это еще два раза в этом году. Центробанк начинает более агрессивно ужесточать денежную политику на фоне восстановления экономики читать на WSJ.com читать на FT.com

Несмотря на повышение процентных ставок в США укрепление доллара вряд ли продолжится. Сейчас США – не единственная привлекательная экономика в мире. ВВП еврозоны растет быстрее американского, а в Японии наконец начали расти цены читать на WSJ.com

Банк Англии в четверг не стал повышать процентные ставки, но дал понять, что скоро может это сделать читать на WSJ.com

Народный банк Китая повысил некоторые процентные ставки вслед за ФРС, чтобы бороться с оттоком капитала читать на WSJ.com читать на FT.com

ЕЦБ готовится осторожно намекнуть на возможное прекращение денежного стимулирования, чтобы не напугать финансовые рынки и не помешать восстановлению экономики еврозоны читать на WSJ.com

В Италии становятся громче дебаты по поводу выхода страны из еврозоны, хотя перспектива этого пока невелика читать на FT.com

Российские компании в последние годы не выходят на Лондонскую фондовую биржу и, наоборот, уходят с нее, хотя раньше присутствие на ней считалось для них престижными. Но теперь многим компаниям трудно заручиться поддержкой инвесторов на фоне экономических проблем России и санкций читать на FT.com

Индустрия

Индийский горнодобывающий магнат Анил Агарвал приобретет 12% акций Anglo American за $2,44 млрд. При этом еще год назад компания испытывала серьезные проблемы из-за падения цен на сырье читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Tesla собирается привлечь еще $1 млрд с помощью допэмиссии акций и конвертируемого долга. Компания готовится к выпуску более доступного электромобиля Model 3 читать на WSJ.com читать на FT.com

Автопроизводители утверждают, что могут адаптироваться к планам администрации Трампа ввести ограничения на импорт. Хотя специалисты настаивают, что такие меры негативно отразятся на финансовых результатах компаний читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия публично и в частном порядке дает понять, что не будет продолжать сокращать собственную нефтедобычу, пока другие крупные производители не выполнят своих обязательств читать на WSJ.com

Гонконгский конгломерат Chow Thai Fook приобретет австралийскую электроэнергетическую компанию Alinta Energy за $3,1 млрд. Но необходимо еще получить одобрение регуляторов. Этот сектор в Австралии привлекает иностранных инвесторов читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские регуляторы расследуют сделку BP и ее партнера Cobalt International Energy в Анголе по подозрениям в коррупции. В 2011 г. они согласились выделить $350 млн на исследовательский центр, который до сих пор не построен читать на FT.com

Финансы

Хоть ФРС и повышает процентные ставки, но вкладчики не сразу смогут извлечь выгоду из этого. Обычно банки быстро поднимают процентные ставки по займам, но по депозитам – медленно читать на WSJ.com

Полученная банками комиссия за овердрафт в США в прошлом году достигла максимума с 2009 г. Хотя регуляторы в 2010 г. приняли правило, запрещающее автоматическое взимание такой комиссии по некоторым транзакциям читать на WSJ.com

Goldman Sachs стал крупнейшим покупателем проблемных ипотечных займов у Fannie Mae за последние полтора года, согласно официальным данным. Он потратил на них около $4,5 млрд. Банк пытается показать, что выполняет требования регуляторов помочь заемщикам, но при этом хочет заработать читать на WSJ.com

Американцы теперь меньше страхуют свою жизнь, поэтому компания Prudential Financial вынуждена все больше переключаться на управление активами. Она планирует создать свой первый биржевой фонд (ETF), говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Крупный высокочастотный трейдер Virtu Financial сделал предложение о поглощении конкурента KCG Holdings, оценив его примерно в $1,3 млрд читать на FT.com

Технологии

Покупка Mobileye за $15 млрд привлекает внимание к не самому удачному опыту поглощений Intel, в том числе приобретению McAfee в 2010 г. читать на WSJ.com

Oracle в среду отчиталась о росте квартальной прибыли до $2,24 млрд. Рост выручки ей обеспечивает облачный бизнес читать на WSJ.com читать на FT.com

Япония хочет, чтобы бизнес Toshiba по производству полупроводников приобрел консорциум местных инвесторов. При этом есть риск делистинга акций Toshiba c Токийской фондовой биржи читать на FT.com

Китайский девелопер Вэй Цзункан финансирует проект Google и Facebook по прокладке нового интернет-кабеля между Азией и США стоимостью $500 млн. Это подчеркивает интерес китайских инвесторов к высокотехнологичным отраслям читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Из-за засухи выращивающие робусту фермеры в Бразилии ищут альтернативный источник дохода. Поэтому многие начинают выращивать черный перец, стоимость которого выросла в три с лишним раза за последние годы читать на FT.com

Люксовые ритейлеры уделяют богатым клиентам все больше внимания. Так, Moet Hennessy превратила парижскую квартиру в бутик для своих лучших клиентов, куда можно попасть только по приглашению читать на WSJ.com

Стартап из Кремниевой долины Memphis Meats разработал первое в мире куриное мясо, выращенное из самовоспроизводящихся клеток читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила человека, работавшего охранником в доме члена совета директоров Heinz, в инсайдерской торговле. SEC утверждает, что он нечестно заработал $44 000 на купле-продаже акций Heinz благодаря доступу к конфиденциальной информации перед тем, как компанию приобрели 3G Capital и Berkshire Hathaway в 2013 г. читать на FT.com

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