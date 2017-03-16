ЦБ раскрыл инсайдерскую торговлю акциями АФК «Система»

Банк России сообщил, что раскрыл инсайдерскую торговлю акциями АФК «Система» в июле 2014 г.

«Данные операции были осуществлены за несколько часов до официального раскрытия Обществом инсайдерской информации, вызвавшего снижение котировок акций АФК "Система" на бирже более чем на 7%», - пишет ЦБ.

ЦБ назвал инсайдеров - это Буянов А.Н., Носова Н.К. и Гончарук А.Ю. «Совершение таких сделок позволило указанным лицам избежать убытков, совокупный размер которых составил десятки миллионов рублей», - указывает регулятор. Использование инсайдерской информации нарушает требования ст. 6 ФЗ № 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». ЦБ передал материалы проверки в правоохранительные органы.