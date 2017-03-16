В марте Россия сокращала добычу нефти с опережением графика

Россия в первые две недели весны продолжила сокращать суточную добычу нефти, доведя ее до 1,511 млн т ,или примерно 11,076 млн баррелей в сутки (с учетом коэффициента перевода 7,33), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый со статистическими данными производства нефти в России.

Снижение добычи нефти идет с некоторым опережением графика, утвержденным Минэнерго для выполнения соглашения со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Согласно графику Минэнерго, в марте Россия должна сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 г. на 150-200 000 баррелей в сутки. Между тем, согласно статистике, за первые две недели марта среднесуточное производство нефти уже сократилось по отношению к октябрю примерно на 154 000 баррелей (с 11,23 млн б/с до 11,076 млн б/с).

По сравнению с февралем 2017 г. среднесуточная добыча нефти за первые две недели марта снизилась почти на 30 000 баррелей (с 11,105 млн б/с до 11,076 млн б/с).

Сокращение добычи нефти наблюдалось у большинства нефтяных компаний России за исключением самой крупной из них - «Роснефти». В первые две недели марта «Роснефть» увеличила суточную добычу нефти до 519 300 т, что на 0,4% выше показателей февраля.

Представитель компании пояснил «Интерфаксу», что в целом с начала года именно «Роснефть» обеспечивает основное сокращение добычи нефти в России. «Роснефть» в рамках договоренностей по сокращению добычи нефти в полной мере выполняет свои обязательства. Доля компании в показателях снижения среднесуточной добычи России с начала января составляет 53% от общего объема снижения по стране, при том что «Роснефть» занимает 40% российского рынка производства нефти и конденсата», - сказал он. В компании также отметили, что суточная добыча нефти «Роснефтью» в марте ниже уровней октября.

Лидерами сокращения суточной добычи нефти в марте стали «Газпром нефть», снизившая ее примерно на 1,5%, и «Лукойл», сокративший ее на 1,1%.