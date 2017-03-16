На встрече Путина с бизнесом разрыв связей с Украиной не обсуждался – Алекперов

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей в закрытом режиме.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что на встрече обсуждалась в том числе общая ситуация на Украине. «Разные вопросы — бизнес, банки, которые функционируют на Украине», — приводит RNS его слова. Алекперов подчеркнул, что о разрыве сотрудничества речи не шло.

Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что на встрече с президентом «разговор [шел] о том, какие проблемы». «Президент по традиции уделил внимание вопросам международной обстановки. Опираясь на собственные силы и обустраивая свой собственный дом, мы будем продолжать коммуницировать с другими странами, даже если мы им пока временно не нравимся. Россию изолировать невозможно – вот у нас главный тезис», – пояснил он.