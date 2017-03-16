«Аэрофлот» готов подписать твердый контракт на 20 Superjet только на МАКС-2017

Авиакомпания «Аэрофлот» хочет подписать твердый контракт с АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2017, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев.

«Контракт еще не подписан, вопрос за ГСС, мы от них ждем предложения, - сказал В.Савельев. - Чтобы подписать договор на следующие 20 машин, мы должны пройти корпоративные процедуры: совет директоров и, скорее всего, понадобится решение общего собрания акционеров, потому что это крупная сделка. Поэтому вопрос пока за ними (ГСС). Им направлены письма - потому что мы хотим это подписать на МАКСе, и мы надеемся, что мы успеем, но пока мы не получили от них ответа».

Савельев отказался уточнять условия будущей сделки: «коммерческая тайна, но условия будут приемлемы для обеих сторон».

Ранее руководитель ГСС Владислав Масалов говорил, что договор с «Аэрофлотом» на 20 новых SSJ-100 планируется подписать до конца февраля.

Сейчас в парке "Аэрофлота" 30 самолетов SSJ-100. Старый договор предполагал, что ГСС в ряде случаев должны платить "Аэрофлоту" неустойку, в том числе за задержку поставок самолетов, за вынужденный простой, за отклонение фактического показателя надежности вылета на один самолет от гарантированного показателя.

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