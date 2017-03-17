«Интурист» планирует утроить число агентств под своей маркой – РБК

Компания «Интурист» в ближайшие два года планирует увеличить количество работающих под ее вывеской агентств со 100 до 300 за счет франчайзинга, пишет РБК со ссылкой на гендиректора Виктора Тополкараева. «Последние годы у нас были сомнения, потому что предоставление бренда другим юрлицам, которых ты не можешь полностью контролировать, таит определенные риски», - рассказал он, отметив, что в итоге решение было принято.

По словам Тополкараева, новые франчайзинговые офисы планируется открывать в крупнейших городах России, откуда компания сможет выполнять собственные чартерные перевозки. В разгар летнего сезона 2016 г. «Интурист» выполнял до 100 рейсов в Сочи и Крым в неделю из 10–11 городов России.