«Полюс» Керимова продает 82,3% в Нежданинском месторождении Ивану Кулакову

Бывший партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold Иван Кулаков приобретает у «Полюса» Саида Керимова 82,3% в Нежданинском месторождении золота (Якутия), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сумма сделки, по данным издания, составит $100-150 млн, она может быть закрыта в ближайшее время. При этом миноритарий Нежданинского проекта Polymetal сохранит опцион на увеличение доли до 50%.

Источники газеты говорят, что «Полюс» долго искал партнеров, но решил выйти из проекта, «не видя синергии с другими активами». В отрасли не исключают, что за Иваном Кулаковым могут стоять и другие инвесторы.