Умер президент букмекерской компании «Лига ставок»

На 48-м году жизни умер президент саморегулируемой организации букмекеров России и почетный президент букмекерской компании «Лига ставок» Олег Журавский. Об этом сообщила руководитель пресс-службы «Лиги ставок» Мария Шустовская.

«Ушел из жизни выдающийся и очень яркий человек. Человек, который своими руками построил букмекерский бизнес в России. Можно сказать, что Олег Журавский писал историю букмекерства в нашей стране», — написала Шустовская в Facebook.

Она отметила, что Журавский до вчерашнего дня активно «участвовал в разработке всех маркетинговых инициатив компании, внедрял высочайшие стандарты качества в бизнес-процессы и был идейным вдохновителем проектов».

По ее словам, Журавский скончался вчера. О причине смерти не сообщается.