Владислав Баумгертнер покидает пост гендиректора Global Ports

Генеральный директор Global Ports Владислав Баумгертнер покидает свой пост. Его место с 22 марта займет Михаил Логанов, с октября 2013 г. являющийся главным финансовым директором Global Ports. В компании сообщили, что Баумгертнер принял предложение «за пределами портовой отрасли», но не уточнили нового места работы топ-менеджера.

Global Ports в 2016 г. получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере $61,3 млн против убытка в $33,7 млн годом ранее. Выручка за отчетный период при этом снизилась на 22,4% до $405,7 млн. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 22,9% до $224,3 млн.

Global Ports Investments PLC — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Основными акционерами компании являются Transportation Investments Holding Limited (группа «Н-Транс», 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.