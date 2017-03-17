Туроператоры Британии открыли продажу туров в Шарм-эль-Шейх несмотря на запрет

Туроператоры Великобритании Thomas Cook и Thomson возобновили продажу туров в египетский Шарм-эль-Шейх, пишет газета Express. При этом рекомендации британского МИДа воздержаться от поездок в Египет из-за террористической угрозы остаются в силе. Запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх был введен в ноябре 2015 г. после крушения российского А321 над Синаем.

Туроператоры предлагают туры на октябрь и ноябрь 2017 г. В компании Thomas Cook отметили, что не будут пренебрегать рекомендациями министерства иностранных дел Великобритании, и если они не будут отменены до октября, предложат клиентам полный возврат средств или бесплатную замену тура.

Ранее министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг говорил, что правительство страны примет решение о возобновлении полетов на египетский курорт, как только будет полностью уверено в обеспечении необходимого уровня безопасности. До приостановления полетов Шарм-эль-Шейх ежегодно посещали примерно 700 000 британцев.