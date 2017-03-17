Курортный сбор в Крыму в 2017 году введен не будет

Министерство курортов и туризма Крыма не собирается вводить курортный сбор в регионе в 2017 г. С таким заявлением выступил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

«Еще не приняты документы, он еще готовится. Кроме того, последнее совещание по этому вопросу свидетельствует о том, что именно регионы будут определять и ставку сбора, и его основные механизмы. Не надо бояться этого курортного сбора, надо бояться повышения цен», - пояснил Стрельбицкий.

По его словам, Крым предлагает различные варианты по размещению туристов: от частных квартир до пятизвездочных гостиничных номеров. Согласно опубликованному в Крыму прогнозу цен на лето 2017 г. средняя стоимость размещения в однокомнатной квартире составит около 1500 руб. в сутки, номер в трехзвездочной гостинице обойдется приблизительно в 5000 руб., в отеле «4 звезды» - 8000 руб.

«Если сравнивать с ценами, которые предлагают другие регионы, мы достаточно конкурентоспособные», - добавил он.