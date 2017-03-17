Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 марта 2017 года

Политика

Экспорт российского вооружения резко снизился после присоединения Крыма в 2014 г., так как крупным его покупателем была Украина. Но Россия стремится нарастить его и заключать сделки со странами, покупающими вооружение у США читать на WSJ.com

Выяснилось, что Майк Флинн, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, до предвыборной гонки заработал более $50 000, работая с несколькими российскими компаниями читать на WSJ.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Сеуле, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы, и предупредил, что в случае роста угрозы готов рассмотреть применение военной силы читать на WSJ.com читать на FT.com

Банкиры, управляющие фондами и иностранные дипломаты стремятся встретиться с представителями французского «Национального фронта», чтобы побольше узнать о его программе. Это подчеркивает, насколько серьезно они оценивают шансы Марин Ле Пен на победу в президентских выборах во Франции читать на FT.com

Экономика

Консервативные конгрессмены хотят, чтобы Трамп помешал МВФ участвовать в программе помощи Греции. По их мнению, европейцы должны сами справиться с этим кризисом читать на FT.com

Если США введут налог на импорт и освободят от налогов своих экспортеров, Германия может попытаться оспорить это в ВТО. Об этом заявила немецкий министр экономики Бриджит Цюприс перед первой встречей канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом читать на FT.com

Опрошенные WSJ экономисты прогнозируют, что рост ВВП США ускорится до 2,4% в 2017 г. и 2,5% в 2018 г., но затем замедлится до 2,1% в долгосрочной перспективе читать на WSJ.com

Индустрия

Французские власти начали предварительное антикоррупционное расследование в отношении Airbus. В прошлом году расследование по этому же поводу начали британские регуляторы читать на WSJ.com

Caterpillar наняла бывшего генпрокурора США Уильяма Барра помочь разобраться с вопросами, связанными с расследованием американских властей. Ранее в марте они обыскали ее штаб-квартиру и другие объекты по подозрениям в уклонении от налогов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Росту цен на нефть может поспособствовать то, что спрос на нее постоянно недооценивается. Последние семь лет Международное энергетическое агентство пересматривало свои оценки мирового спроса в сторону повышения в среднем на 880 000 баррелей в день, выявило исследование WSJ читать на WSJ.com

Трамп может неожиданно сыграть большую роль в борьбе с глобальным потеплением. Хоть он и обещал перед выборами возродить добычу угля в США, но он также поддерживает сланцевую революцию. Благодаря ей природный газ становится дешевле и вытесняет уголь читать на FT.com

Финансы

Экс-гендиректор Barclays Боб Даймонд возвращается в Лондон - вместе с катарским инвестбанком QInvest приобретет британского брокера Panmure Gordon. Последний принял предложение, оценивающее его в 15,5 млн фунтов читать на WSJ.com читать на FT.com

Приток иностранных инвестиций на рынок облигаций Китая вырос на 53% за последний год. Это оказывает давление на провайдеров индексов включить в них китайские облигации читать на FT.com

Китайский миллиардер Се Чжикунь подал в суд на лондонский фонд прямых инвестиций XIO Group, обвиняя его в мошенничестве. Миллиардер утверждает, что инвестировал в XIO около $1 млрд, но фонд это опровергает читать на WSJ.com

Народный банк Китая хочет принять правила, обязывающие местные биржи биткоинов идентифицировать личности клиентов читать на WSJ.com

Citigroup нашел новый способ решать этические проблемы и улучшить свою репутацию. Вот уже три года банк прибегает к услугам Дэвида Миллера, бывшего банкира, а ныне профессора Принстонского университета. Он консультирует топ-менеджеров Citigroup по поводу различных идей и проектов, когда у них возникают сомнения в их правильности читать на WSJ.com

Технологии

Предъявленные властями США обвинения по поводу кибератаки на Yahoo проливают свет на то, как хакеры использовали внутренние системы компании против нее и ее пользователей читать на WSJ.com

Власти США в прошлом уже два раза предъявляли обвинения в адрес хакера Алексея Белана, подозреваемого в атаке на Yahoo читать на WSJ.com

Стартапы, занимающиеся коммерческими проектами в космосе, вызывают интерес у инвесторов. Они создают и запускают миниатюрные спутники, анализируют полученную с их помощью информацию или занимаются космическим туризмом читать на FT.com

Медиабизнес

Viacom усердно работает над тем, чтобы не сорвалась сделка с китайскими инвесторами на $1 млрд о финансировании ее студии Paramount Pictures. Китайские инвесторы обеспокоены из-за недавней отставки гендиректора Paramount Брэда Грея, который договаривался о сделке читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Swatch планирует разработать собственную операционную систему для часов, чтобы не зависеть от iOS и Android. По словам гендиректора Ника Хайека, она обеспечит более надежную защиту данных и очень низкое электропотребление читать на FT.com

Акции производителя парок Canada Goose в дебютный день торгов в четверг подорожали на 26%. Благодаря этому рыночная капитализация компании достигла $1,7 млрд читать на FT.com

McDonald's в четверг оказался в центре скандала. На его официальном аккаунте в Twitter появился пост с критикой в адрес Трампа. Компания заявила, что это сделали хакеры читать на WSJ.com читать на FT.com

Сети фастфуда в США пытаются использовать роботов для приготовления пищи. Но это непросто, и полностью автоматизировать эту отрасль нельзя читать на FT.com

Недвижимость

Из-за роста населения в Москве и ограничений на строительство в центре города девелоперы превращают бывшие фабрики в модное жилье, рассчитанное на молодых профессионалов читать на FT.com

Менеджмент

Работодатели прибегают к разным способам, чтобы избавиться от нежелательных сотрудников. Часто это болезненный опыт для последних читать на FT.com

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