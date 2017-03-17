ЕК оштрафовала 11 авиакомпаний на 776 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала 11 авиакомпаний на общую сумму 776,465 млн евро за сговор при установке тарифов на воздушные грузоперевозки в 1999-2006 гг. Такое решение принято регулятором повторно, в 2010 г. постановление ЕК было аннулировано Европейским судом.

В ноябре 2010 г. ЕК оштрафовала 11 авиакомпаний - Air Canada, Air France-KLM SA, British Airways, Cargolux Airlines International SA, Cathay Pacific, Japan Airlines Co., LAN Chile, Martinair, Qantas, Scandinavian Airlines System AB и Singapore Airlines - на общую сумму порядка 800 млн, обвинив их в создании картеля для фиксации цен на перевозку грузов. Двенадцатый член картеля - Lufthansa и ее подразделение, Swiss International Air Lines, были полностью освобождены от штрафов, поскольку раскрыли существование картеля.

Все указанные авиакомпании, за исключением Qantas, в 2010 г. подали иски в Европейский суд против решения ЕК. В декабре 2015 г. суд аннулировал решение ЕК, обнаружив процессуальные ошибки в этом деле. Тем не менее, суд не исключил существование картеля.

В ЕК отмечают, что процессуальные ошибки исправлены, при этом суть обвинений, предъявленных регулятором авиакомпаниям, осталась неизменной. В частности, британский авиаперевозчик British Airways оштрафован на 104 млн евро, Air France - на 182,9 млн евро. Штраф стал результатом длительного расследования, проводившегося органами ЕК с 2006 г. в Европе, США и Азии. По данным исполнительного органа ЕС, авиакомпании координировали свою работу в отношении наценок на топливные сборы и сборы за безопасность. Это продолжалось с начала 1999 г. по 2006 г.