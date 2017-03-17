Statoil признала влияние антироссийских санкций на свой бизнес в России

Норвежская нефтегазовая компания Statoil признает, что антироссийские санкции оказали негативное воздействие на ее бизнес в России и сомневается, что начатые в стране проекты удастся реализовать. Такое заключение следует из годового отчета компании.

Statoil имеет доли в нескольких нефтегазовых проектах в России, как на суше, так и на шельфе, отмечается в отчете. Большая часть из них реализуется совместно с «Роснефтью», в частности на арктическом шельфе. Однако в июле 2014 г. США ввели санкции в отношении «Роснефти», а также режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда нефтяных проектов в России, связанных с глубоководной добычей на шельфе и в Арктике (ограничения касались будущих проектов). Тогда же ЕС ввел режим лицензирования экспорта в Россию ряда товаров и технологий для нефтяной отрасли, в августе за этим последовали санкции США: запрет на доступ к критическим технологиям в нефтегазовой сфере.

«Соответственно, санкции, введенные в отношении России, также повлияли на деловую активность Statoil в стране», - говорится в отчете. Компания продолжает свой бизнес в России в рамках ограничений.

«Однако из-за возможного развития событий в будущем нет уверенности в том, что эти проекты могут развиваться и быть реализованы, как изначально планировалось», - признают в компании.

В 2013 г. «Роснефть» и Statoil подписали соглашение об основных принципах реализации проекта совместной опытной разработки доманиковых отложений на 12 лицензионных участках «Роснефти» в Самарской области. Стороны выполнили ряд геолого-геофизических исследований доманиковых отложений на лицензионных участках «Самаранефтегаза».

В начале 2017 г. Domanik Oil AS - совместное предприятие «Роснефти» и Statoil ASA (доля участия «Роснефти» - 51%, Statoil - 49%) - начала бурение первой скважины в рамках геологоразведочных работ по изучению трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений в Самарской области. Пилотный этап запланирован на 2016-2019 гг., в течение которых предполагается пробурить и испытать не менее трех горизонтальных поисковых скважин.