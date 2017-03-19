Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
чтение Библии может довести до суда;
семья генерала ФСБ ведет бизнес от газовых труб до вечерних платьев;
налоговая реформа в США выгодна бизнесу Трампа.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: владелец единственной российской компании в мировом топ-100 парфюмерно-косметической отрасли рассказал в интервью, как будет развивать свой бизнес
и статью на полосе «Комментарии»: какое место Крым занял в общественном мнении.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».