Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

чтение Библии может довести до суда;

семья генерала ФСБ ведет бизнес от газовых труб до вечерних платьев;

налоговая реформа в США выгодна бизнесу Трампа.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: владелец единственной российской компании в мировом топ-100 парфюмерно-косметической отрасли рассказал в интервью, как будет развивать свой бизнес

и статью на полосе «Комментарии»: какое место Крым занял в общественном мнении.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 15 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 14 марта 2017 года
Фото