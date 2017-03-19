Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

чтение Библии может довести до суда;

семья генерала ФСБ ведет бизнес от газовых труб до вечерних платьев;

налоговая реформа в США выгодна бизнесу Трампа.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: владелец единственной российской компании в мировом топ-100 парфюмерно-косметической отрасли рассказал в интервью, как будет развивать свой бизнес

и статью на полосе «Комментарии»: какое место Крым занял в общественном мнении.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».