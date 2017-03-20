Трутнев не видит смысла торопить приватизацию «Алросы» – «Коммерсантъ»

Форсировать продажу пакета акций «Алросы» не следует, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В феврале правительство утвердило прогнoзный план приватизации на 2017–2019 гг. В соответствии с ним в «Алросе», 10% которой было размещено на бирже в 2016 г., доля государства снизится до 29% плюс 1 акция.

«Я не вижу смысла торопиться с продажей пакета», – заявил Трутнев. Он пояснил, что в Якутии, продажа акций компании запрещена республиканским законом. «Я не знаю, кто будет разговаривать с Егором Афанасьевичем (Борисовым, главой республики) о возможности отмены этого закона, но точно знаю, что не я, потому что это неправильно. Люди считают это собственностью республики, у них в условиях экстремально низких температур добываются камни, они этим гордятся – с какой стати их подталкивать к продаже?» – заявил Трутнев. Если же продан будет федеральный пакет, «возникнет явный дисбаланс – по сути компания перестанет быть национальной, а станет якутской – еще страннее», – считает вице-премьер.

Росимуществу в «Алросе» принадлежит 33%, минимуществу Якутии – 25%, улусам Якутии – 8%.

Трутнев указал на важность совершенствования налогового и таможенно-тарифного регулирования алмазной отрасли. Он попросил профильные ведомства подготовить соответствующее совещание. «Если мы поддерживаем экспортоориентированное производство, но ставим пошлину на ювелирные изделия, возникает вопрос – зачем? Мы вроде везде наоборот поступаем – на круглый лес есть заградительные пошлины, чтобы перерабатывали у нас, а на алмазы почему наоборот все сделано?» – недоумевает он.