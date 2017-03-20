«Газпром» обнаружил проблемы с герметичностью в крупнейшем хранилище Европы

Крупнейшее подземное хранилище газа в Европе – ПХГ «Реден» объемом свыше 4 млрд куб. м в Германии – имеет проблемы с герметичностью резервуара, следует из материалов «Газпрома».

В конце 2015 г. в ходе обмена активами контроль над хранилищем (в составе группы Astora) перешел от BASF/Wintershall к «Газпрому». А в конце 2016 – начале 2017 г. ООО «Газпром геотехнологии» раскрыло серию субподрядных договоров в рамках технического аудита Astora GmbH & Co.KG.

Наиболее содержательным контрактом является договор с ООО «Газпром проектирование» на «Оценку степени герметичности ПХГ "Реден". В задании подрядчику поручается провести "анализ степени герметичности покрышки и разрывных нарушений (если таковые имеются)", а также (уже без сомнений – есть переток или нет) провести "анализ данных о перетоке газа из объекта хранения в выше- и нижележащие пласты". Соседние с ПХГ пласты площади "Реден" эксплуатирует Wintershall, ведя из них добычу газа. До обмена активами с "Газпромом" проблемы не было, так как переток осуществлялся в рамках активов одного собственника, но сейчас собственники разные.

В Wintershall "Интерфаксу" комментарий к ситуации пока получить не удалось.

Кроме того, АО «ВНИПИгаздобыча» поручено провести анализ основных технологических показателей эксплуатации ПХГ «Реден». В том числе делается анализ данных по производительности скважин, изучение влияния темпа отбора на объемы попутно добытой воды.

Также субподрядчику ООО «Газпром ПХГ» заказан анализ документации на наземные и подземные объекты и оборудование ПХГ «Реден» и «Йемгум» о соблюдении требований законов, стандартов и норм, действующих на территории Российской Федерации и в ПАО «Газпром».

Объем активного газа Реденского ПХГ, которое принадлежит компании Astora и расположено на севере Германии, превышает 4 млрд куб. м газа, а его подземная площадь составляет около 8 кв. км – все это делает его самым крупным подземным газохранилищем в пористых пластах в Западной Европе. Это ПХГ обладает примерно одной пятой совокупной мощности газовых хранилищ в Германии.