Россияне теряют 4400 рублей в год из-за продовольственного эмбарго России – эксперты

Россияне теряют около 4400 руб. в год из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 г. в ответ на санкции. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

Эксперты проанализировали рост цен на иностранные товары и их отечественные аналоги. Оценки проводились на основе сравнения фактических и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (2014–2016 гг.) составили в среднем 4380 руб. в год», – говорится в мониторинге.

По оценкам экспертов, в результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (поставляемых из стран, не попавших под эмбарго) выросли в среднем на 3%, а цены несанкционных товаров – в целом на 2,9%.

Влияние санкций на годовую инфляцию было неравномерным по времени, выяснили эксперты: в первые полгода прирост инфляции в годовом выражении в результате санкций по санкционным товарам составил 29,9 п. п., а по несанкционным – 5,1 п. п., а в первый год данные показатели составили 8,6 п. п. и 4,3 п. п. соответственно. Эту неравномерность объясняют тем, что потребители из-за удорожания товаров – аналогов санкционных товаров переключаются на идентичные более дешевые и более низкого качества отечественные и импортные товары из других стран.