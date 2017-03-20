Росстат: Добыча нефти в январе – феврале увеличилась на 2%, газа – на 9,5%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе – феврале 2017 г. увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 90,7 млн т, сообщил Росстат.

Добыча природного газа за рассматриваемый период взлетела на 9,5% по сравнению с 2016 г. до 111 млрд куб. м. Добыча нефтяного попутного газа была стабильна на уровне 13,8 млрд куб. м, что составляет 100% к показателям предыдущего года.

Первичная переработка нефти в России за рассматриваемый период составила 46,6 млн т, что на 2,9% больше, чем годом ранее. По данным Росстата, в январе – феврале 2017 г. в России заметно сократились объемы производства автомобильного бензина (на 4,5%), печного топлива (почти 47%), нефтяных битумов (37%).