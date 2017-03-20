Итальянские власти разрешили Intesa выдать кредит на покупку доли в «Роснефти» – СМИ

Итальянское правительство разрешило банковской группе Intesa SanPaolo выделить 5,2 млрд евро (около $5,6 млрд) на покупку пакета акций «Роснефти». Речь идет о сделке, в ходе которой консорциум из Glencore и катарского суверенного фонда Qatar Investment Autority получат 19,5% акций российской нефтяной компании. Правительственная комиссия по финансовой безопасности считает, что сделка не нарушает санкции ЕС против России, пишет Reuters.

После проведения проверки «мы не нашли никаких препятствий» для выделения банком кредита, уточнил официальный представитель комиссии, в состав которой включены чиновники из минфина, МИДа и минюста, а также сотрудники центробанка и правоохранительных органов Италии.

Как сообщили Reuters источники в итальянском правительстве и банковской сфере, Intesa решила открыть кредитную линию еще 9 декабря 2016 г., но рассмотрение дела комиссией началось только в 2017 г.

Представитель Intesa в январе этого года говорил о том, что итальянский банк готов выделить до 5,2 млрд евро консорциуму. 3 января стороны объявили о том, что сделка закрыта.