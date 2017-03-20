Экспорт из Грузии в Россию вырос в 2,6 раза

Торговый оборот между Грузией и Россией в январе - феврале увеличился на 37,6% (до $162,5 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в сообщении Национальной службы статистики Грузии, экспорт в Россию вырос в 2,6 раза до $58,9 млн, что составило 16,6% общего объема экспорта республики. Таким образом, Россия заняла первое место среди импортеров грузинской продукции. Импорт российских товаров увеличился на 8,8% до $103,6 млн (9,7% всего импорта Грузии).

На долю России, которая по итогам двух месяцев переместилась с третьего на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии после Турции, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота республики против 8,3% годом ранее.

Грузия экспортировала на российский рынок в основном ферросплавы, вино, минеральную воду, крепкие спиртные напитки, орехи, а импортировала природный газ, нефть и нефтепродукты, пшеницу, продукты питания.

В первой десятке основных торговых партнеров Грузии также Азербайджан, Китай, Германия, Украина, Армения, Болгария, США, Италия.

В 2016 г. внешнеторговый оборот Грузии составил $11, 96 млрд - на 20,4% больше показателя предыдущего года.