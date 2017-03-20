Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 марта 2017 года
Политика
Великобритания 29 марта начнет формальный процесс выхода из ЕС, который должен занять два года читать на FT.com читать на WSJ.com
Президент США Дональд Трамп назвал предположения о его сговоре с Россией ради победы на выборах «фейковыми новостями». Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник ответит на слушаниях в конгрессе на вопросы по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы и обвинений Трампа, что его прослушивала администрация Барака Обамы читать на FT.com читать на WSJ.com
Видение Франции фаворитами президентских выборов радикально отличается, поэтому они предлагают очень разную политику читать на FT.com
Точка зрения
Россия все чаще пытается добиться статуса великой державы, запугивая страны с либеральной демократией. При этом Кремль столкнулся с дилеммой: как сделать это, при этом не лишая себя возможности использовать страны Запада в своих целях? Технологическая отсталость увеличивает зависимость России от них, пишет Лилия Шевцова, политолог из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House читать на FT.com
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе предупредил о вероятности применения военной силы в случае роста угрозы со стороны Северной Кореи. Но бомбить Северную Корею – не вариант. Лучше пытаться заставить Пхеньян заморозить свою ядерную программу экономическим и дипломатическим путем, пишет колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com
Экономика
Встреча министров финансов стран G20 в Германии подчеркнула их разногласия по поводу торговых вопросов. Министру финансов США Стивену Мнучину удалось убедить коллег не включать в коммюнике заявление о борьбе с протекционизмом читать на WSJ.com читать на FT.com
Мексика призывает национальные строительные компании «подумать о совести» и не участвовать в тендерах (очень привлекательных с финансовой точки зрения) на строительство стены на границе с США читать на FT.com
Котировки акций небольших компаний в США растут медленнее индекса S&P 500 в этом году. Это подчеркивает беспокойство инвесторов по поводу скорости проведения экономических реформ Трампа и роста процентных ставок в США читать на WSJ.com
Великобритании, желающей увеличить внешний торговый оборот после Brexit, необходимо учитывать, что больше всего экспорта идет в соседние страны и наиболее крупные экономики. Это делает ЕС критически важным торговым партнером для Великобритании читать на WSJ.com
Индустрия
Международные производители алюминия призвали провести глобальный форму до летнего саммита G20, чтобы бороться с растущим производством металла в Китае читать на FT.com
Glencore – крупнейший в мире производитель и продавец цинка. Поэтому решение компании сократить предложение цинка привело к росту цен на него и улучшению ее результатов читать на WSJ.com
Репутация LafargeHolcim оказалась под угрозой из-за предполагаемых связей с «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии. Компанию обвиняют в том, что она платила боевикам для защиты своего сирийского завода, чтобы он продолжал работать до сентября 2014 г. Но компания утверждает, что факты выдернуты из контекста, а ее приоритетом была безопасность сотрудников читать на FT.com
Новым гендиректором итальянской аэрокосмической компании Leonardo станет бывший банкир Алессандро Профумо читать на FT.com
Автомобили
General Motors тестирует сервис, позволяющий людям за $1500 в месяц брать напрокат различные модели Cadillac. Концерн пытается выяснить, предпочтут ли потребители такую концепцию временного пользования покупке автомобилей читать на WSJ.com
Энергоресурсы
«Газпром нефть» ищет иностранных партнеров, чтобы воспользоваться их технологиями для увеличения нефтедобычи, рассказал заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев читать на FT.com
Exxon Mobil обнаружила многообещающие нефтегазовые месторождения на шельфе Гайаны. Но соседняя Венесуэла, переживающая сейчас тяжелый экономический кризис, настаивает, что часть этого блока находится в ее водах читать на FT.com
Финансы
Лорд-мэр лондонского Сити Эндрю Пармли, который раньше был рокером, на фоне Brexit пытается привлечь инвесторов и финансистов в британскую столицу читать на WSJ.com
Доходность гособлигаций США теперь выше дивидендной доходности акций компаний из индекса S&P 500. Это может поставить под угрозу ралли на фондовом рынке читать на WSJ.com
Deutsche Bank в прошлом году сократил выплату бонусов на 80% до 546 млн евро на фоне убытка второй год подряд читать на WSJ.com
Биткоин подешевел примерно на 20% на выходных из-за беспокойства, что из-за разногласий его разработчиков могут появиться две версии виртуальной валюты читать на WSJ.com
UBS подтвердил, что ему грозит суд и штраф в размере 1,1 млрд евро во Франции за помощь богатым клиентам в уклонении от налогов читать на FT.com читать на FT.com
Технологии
Vodafone объединит свое подразделение в Индии с местным конкурентом Idea Cellular, в результате чего будет создан крупнейший в стране мобильный оператор стоимостью более $23 млрд. С помощью этого Vodafone хочет доминировать на индийском рынке читать на WSJ.com читать на FT.com
Микропроцессоры становятся все меньше и эффективнее, но из-за физических ограничений их разработчикам все сложнее выполнять закон Мура, гласящий, что примерно каждые два года вычислительная мощность компьютеров удваивается. Делать это им позволяет улучшение архитектуры чипов читать на WSJ.com
Intel в воскресенье начала поставлять новые запоминающие устройства, созданные на основе технологии 3D Xpoint. Компания надеется, что они помогут ей заработать на резком росте количества данных читать на WSJ.com
Южнокорейский производитель игр для смартфонов Netmarble Games намерен привлечь около $2,4 млрд в ходе IPO в этом году. Компания хочет использовать эти деньги для агрессивного расширения бизнеса за рубежом читать на FT.com читать на WSJ.com
Крупный план
Амбиции Китая стать высокотехнологичной супердержавой вызывают беспокойство за границей читать на FT.com
Медиабизнес
Google извинилась перед рекламодателями за то, что их реклама появлялась перед видеороликами с экстремистским контентом на YouTube. Она пообещала упростить инструменты, позволяющие рекламодателям контролировать появление их рекламы. Некоторые крупные бренды уже приостановили показ рекламы на YouTube читать на WSJ.com читать на FT.com
Потребительский рынок
Uber потеряла еще двух важных сотрудников. Компанию покинули Джефф Джонс, руководивший ее сервисом по вызову водителей, и инженер Брайан Макклендон, игравший ключевую роль в разработке технологий автопилота. В последние недели на фоне серии скандалов Uber покинули несколько менеджеров высшего звена читать на WSJ.com читать на FT.com
Менеджмент
Быть гендиректором крупной американской компании снова здорово, потому что размер получаемой этими руководителями компенсации растет на фоне ралли на фондовом рынке читать на WSJ.com
Руководители индийских IT-компаний говорят, что планы Вашингтона ограничить выдачу виз высококвалифицированным иностранцам приведут к оттоку рабочих мест в этом секторе за пределы США читать на FT.com
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