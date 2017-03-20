Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 марта 2017 года

Политика

Великобритания 29 марта начнет формальный процесс выхода из ЕС, который должен занять два года читать на FT.com читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп назвал предположения о его сговоре с Россией ради победы на выборах «фейковыми новостями». Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник ответит на слушаниях в конгрессе на вопросы по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы и обвинений Трампа, что его прослушивала администрация Барака Обамы читать на FT.com читать на WSJ.com

Видение Франции фаворитами президентских выборов радикально отличается, поэтому они предлагают очень разную политику читать на FT.com

Точка зрения

Россия все чаще пытается добиться статуса великой державы, запугивая страны с либеральной демократией. При этом Кремль столкнулся с дилеммой: как сделать это, при этом не лишая себя возможности использовать страны Запада в своих целях? Технологическая отсталость увеличивает зависимость России от них, пишет Лилия Шевцова, политолог из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе предупредил о вероятности применения военной силы в случае роста угрозы со стороны Северной Кореи. Но бомбить Северную Корею – не вариант. Лучше пытаться заставить Пхеньян заморозить свою ядерную программу экономическим и дипломатическим путем, пишет колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Экономика

Встреча министров финансов стран G20 в Германии подчеркнула их разногласия по поводу торговых вопросов. Министру финансов США Стивену Мнучину удалось убедить коллег не включать в коммюнике заявление о борьбе с протекционизмом читать на WSJ.com читать на FT.com

Мексика призывает национальные строительные компании «подумать о совести» и не участвовать в тендерах (очень привлекательных с финансовой точки зрения) на строительство стены на границе с США читать на FT.com

Котировки акций небольших компаний в США растут медленнее индекса S&P 500 в этом году. Это подчеркивает беспокойство инвесторов по поводу скорости проведения экономических реформ Трампа и роста процентных ставок в США читать на WSJ.com

Великобритании, желающей увеличить внешний торговый оборот после Brexit, необходимо учитывать, что больше всего экспорта идет в соседние страны и наиболее крупные экономики. Это делает ЕС критически важным торговым партнером для Великобритании читать на WSJ.com

Индустрия

Международные производители алюминия призвали провести глобальный форму до летнего саммита G20, чтобы бороться с растущим производством металла в Китае читать на FT.com

Glencore – крупнейший в мире производитель и продавец цинка. Поэтому решение компании сократить предложение цинка привело к росту цен на него и улучшению ее результатов читать на WSJ.com

Репутация LafargeHolcim оказалась под угрозой из-за предполагаемых связей с «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии. Компанию обвиняют в том, что она платила боевикам для защиты своего сирийского завода, чтобы он продолжал работать до сентября 2014 г. Но компания утверждает, что факты выдернуты из контекста, а ее приоритетом была безопасность сотрудников читать на FT.com

Новым гендиректором итальянской аэрокосмической компании Leonardo станет бывший банкир Алессандро Профумо читать на FT.com

Автомобили

General Motors тестирует сервис, позволяющий людям за $1500 в месяц брать напрокат различные модели Cadillac. Концерн пытается выяснить, предпочтут ли потребители такую концепцию временного пользования покупке автомобилей читать на WSJ.com

Энергоресурсы

«Газпром нефть» ищет иностранных партнеров, чтобы воспользоваться их технологиями для увеличения нефтедобычи, рассказал заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев читать на FT.com

Exxon Mobil обнаружила многообещающие нефтегазовые месторождения на шельфе Гайаны. Но соседняя Венесуэла, переживающая сейчас тяжелый экономический кризис, настаивает, что часть этого блока находится в ее водах читать на FT.com

Финансы

Лорд-мэр лондонского Сити Эндрю Пармли, который раньше был рокером, на фоне Brexit пытается привлечь инвесторов и финансистов в британскую столицу читать на WSJ.com

Доходность гособлигаций США теперь выше дивидендной доходности акций компаний из индекса S&P 500. Это может поставить под угрозу ралли на фондовом рынке читать на WSJ.com

Deutsche Bank в прошлом году сократил выплату бонусов на 80% до 546 млн евро на фоне убытка второй год подряд читать на WSJ.com

Биткоин подешевел примерно на 20% на выходных из-за беспокойства, что из-за разногласий его разработчиков могут появиться две версии виртуальной валюты читать на WSJ.com

UBS подтвердил, что ему грозит суд и штраф в размере 1,1 млрд евро во Франции за помощь богатым клиентам в уклонении от налогов читать на FT.com читать на FT.com

Технологии

Vodafone объединит свое подразделение в Индии с местным конкурентом Idea Cellular, в результате чего будет создан крупнейший в стране мобильный оператор стоимостью более $23 млрд. С помощью этого Vodafone хочет доминировать на индийском рынке читать на WSJ.com читать на FT.com

Микропроцессоры становятся все меньше и эффективнее, но из-за физических ограничений их разработчикам все сложнее выполнять закон Мура, гласящий, что примерно каждые два года вычислительная мощность компьютеров удваивается. Делать это им позволяет улучшение архитектуры чипов читать на WSJ.com

Intel в воскресенье начала поставлять новые запоминающие устройства, созданные на основе технологии 3D Xpoint. Компания надеется, что они помогут ей заработать на резком росте количества данных читать на WSJ.com

Южнокорейский производитель игр для смартфонов Netmarble Games намерен привлечь около $2,4 млрд в ходе IPO в этом году. Компания хочет использовать эти деньги для агрессивного расширения бизнеса за рубежом читать на FT.com читать на WSJ.com

Крупный план

Амбиции Китая стать высокотехнологичной супердержавой вызывают беспокойство за границей читать на FT.com

Медиабизнес

Google извинилась перед рекламодателями за то, что их реклама появлялась перед видеороликами с экстремистским контентом на YouTube. Она пообещала упростить инструменты, позволяющие рекламодателям контролировать появление их рекламы. Некоторые крупные бренды уже приостановили показ рекламы на YouTube читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Uber потеряла еще двух важных сотрудников. Компанию покинули Джефф Джонс, руководивший ее сервисом по вызову водителей, и инженер Брайан Макклендон, игравший ключевую роль в разработке технологий автопилота. В последние недели на фоне серии скандалов Uber покинули несколько менеджеров высшего звена читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Быть гендиректором крупной американской компании снова здорово, потому что размер получаемой этими руководителями компенсации растет на фоне ралли на фондовом рынке читать на WSJ.com

Руководители индийских IT-компаний говорят, что планы Вашингтона ограничить выдачу виз высококвалифицированным иностранцам приведут к оттоку рабочих мест в этом секторе за пределы США читать на FT.com

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