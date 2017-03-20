Alitalia отменила 40% рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Итальянская авиакомпания Alitalia отменила 40% рейсов из римского аэропорта Фьюмичино и миланского Мальпенса из-за забастовки диспетчеров. Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

Отмена коснулась как внутренних, так и международных маршрутов. Полеты гарантированно будут выполняться только в период с 07:00 (09:00 мск) по 10:00 (12:00 мск) и с 18:00 (20:00 мск) до 21:00 (23:00 мск). В остальное время возможны акции протеста.

Alitalia, 49% которой принадлежит компании из ОАЭ Etihad Airways, несет огромные убытки. Руководство компании разработало новый индустриальный план развития, согласно ему необходимо уволить более 2000 сотрудников.

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