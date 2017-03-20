Путин продлил полномочия Мантурова на посту председателя набсовета «Ростеха»

Президент Владимир Путин переназначил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост председателя наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с 31 марта 2017 г.

Мантуров был назначен министром промышленности и торговли России в мае 2012 г., с ноября того же года он также является председателем набсовета «Ростеха».