КЭС завышала затраты, выводила деньги в офшоры – ТАСС

Энергетическая компания «КЭС холдинг», позднее переименованная в «Т плюс», завышала затраты в контролируемых компаниях для увеличения сумм, которые впоследствии выводились из страны с использованием офшоров и ряда сервисных компаний, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

«Для увеличения сумм, которые выводились через эти схемы, производилось искусственное завышение затрат в ТГК и сбытах», - сказал источник. По его словам, через сервисные компании КЭС вывели на офшорные счета «Реновы» более 99 млрд руб.

Также источник ТАСС утверждает, что «Т плюс» использует схему, связанную с авансами за поставки топлива, для вывода средств в пользу материнской компании. «Во всех субъектах Российской Федерации, где присутствуют компании ЗАО "КЭС", с 2010 г. практикуется "топливная схема", реализуемая в целях вывода средств из ТГК в пользу ГК "Ренова"», - сказал источник. Помимо этого руководство КЭС незаконно вывело в офшоры 41,2 млрд руб., предназначенных для строительства генерирующих мощностей, сообщил он.

«Ренова» пока не прокомментировала новые обвинения.

В августе 2016 г. глава Коми Сергей Гапликов пожаловался Путину на аварийное состояние принадлежащей «Т плюсу» (подконтрольна «Ренове» Виктора Вексельберга) Воркутинской ТЭЦ-2, которое создает угрозу теплоснабжению Воркуты. Путин поставил на письме резолюцию: пресечь «разгильдяйство и жульничество».

Спустя месяц СКР обвинил председателя совета директоров «Т плюса» Ольховика, гендиректора компании Вайнзихера и бывшего гендиректора «КЭС-холдинга» (предшественник «Т плюса») Михаила Слободина в даче взяток прежнему руководству Коми на сумму около 800 млн руб. за установление выгодных для компании тарифов на тепло. Слободин был объявлен в федеральный розыск, а Ольховик с Вайнзихером арестованы и до сих пор находятся в сизо. Все трое подозреваются в даче около 800 млн руб. взяток руководству Коми.

На минувшей неделе Слободин, находящийся за рубежом, детально ответил на все обвинения, назвав их по сути безосновательными.