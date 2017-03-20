«Норникель» в апреле может разместить евробонды объемом от $500 млн – «Интерфакс»

ГМК «Норильский никель» в апреле может выйти на рынок еврооблигаций с новым долларовым размещением. Как сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомых с планами компании, объем размещения может составить от $500 млн. Окончательное решение о сроках и условиях сделки будет приниматься исходя из рыночной конъюнктуры, знают собеседники агентства.

«Компания сейчас встречается с инвесторами в рамках презентации результатов деятельности за 2016 г. У "Норникеля" хороший запас ликвидности и достаточно свободных кредитных линий с обязательством предоставления для финансирования своей деятельности. Компания не делится своими среднесрочными планами по использованию различных источников финансирования», – заявил агентству представитель «Норникеля».

Последний раз компания выходила на рынок евробондов в октябре 2015 г., продав 7-летние евробонды на $1 млрд с доходностью 6,625%.