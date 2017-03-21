Логотип пива Heineken может попасть под запрет в Венгрии из-за красной звезды

Торговая марка пива Heineken – красная звезда – под которой оно известно во всем мире, может быть запрещена в Венгрии как символ, ассоциирующийся в постсоветской стране с коммунистическим режимом. В преддверии выборов в апреле 2018 г. премьер-министр Виктор Орбан заявил о «моральном долге» убрать из коммерческого оборота такие символы как свастика, серп и молот и красную звезду, передает Reuters.

К рассмотрению этой инициативы национальный парламент приступил 20 марта. За использование запрещенной символики законопроект предполагает штраф в размере $6,97 млн и допускает тюремное заключение. Представители Heineken отказались комментировать законодательную инициативу.

На логотипе Heineken звезда появилась еще в 1883 г., следует из подборки на сайте Heineken Collection Foundation. Тогда она была бесцветная, а красной стала в 30-е гг. ХХ в. «После Второй мировой войны, в 1951 г. во многих странах красная звезда, ассоциировавшаяся с коммунизмом, была заменена с красной на белую» с черным контуром и красными буквами вокруг, констатируют исследователи бренда. Полностью красной звезда вновь стала лишь после 1991 г., времени распада СССР и краха коммунистического режима в стране.