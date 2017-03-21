«Ростех» займется утилизацией списанного вооружения и военной техники – «Коммерсантъ»

Министр обороны Сергей Шойгу и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предлагают передавать госкорпорации списанное вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ) и иное имущество, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на их письмо, адресованное Владимиру Путину.

В письме предлагается передавать «Ростеху» запрещенные к свободной реализации вооружения по остаточной балансовой стоимости, а металлолом – по рыночной. Шойгу и Чемезов предлагают наделить правом приобретения и реализации этого имущества «дочку» Ростеха – НЭО, так как это позволит уменьшить бюджетные затраты на содержание и хранение лома. Как пишет газета, ссылаясь на письмо, средств ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.» на это не хватает.

Шойгу и Чемезов уже подписали соглашение о взаимодействии по комплексной утилизации ВВСТ. Источник «Коммерсанта» в руководстве Минобороны считает, что ведомство сможет «расстаться почти с 270 000 т металлолома, находящегося на балансе ведомства, по максимально удобной схеме» и «без катастрофической бюрократии».

В «Ростехе» газете подтвердили факт отправки письма, но комментировать его содержание не стали.