Чеченский девелопер будет участвовать в развитии Black Star Burger в Грозном – «Коммерсантъ»

Один из крупнейших девелоперов Чечни – соинвестор Фонда Ахмата Кадырова Мовсади Альвиев будет участвовать в развития грозненского ресторана сети Black Star Burger, основанной певцом Тимати и его партнерами, пишет «Коммерсантъ».

Ресторан планируется открыть летом на проспекте имени Владимира Путина.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бургер Грозный» было учреждено в Грозном 15 марта 2017 г. Компания на паритетных началах принадлежит ООО «Блэк стар фудс» (развивает сеть ресторанов Black Star Burger) и ООО «Грозный-сити» (принадлежит Альвиеву).

По 17% «Блэк стар фудс» принадлежит певцу Тимуру Юнусову (Тимати), Павлу Курьянову и Чассем Нзале Трифен Вальтеру. Бывший акционер Первого республиканского банка Юрий Левитас напрямую и через ООО «Чай и Ко» контролирует совокупно 49% долей в «Блэк стар фудс».

В феврале Тимати сообщил в своем Instagram, что «Блэк стар фудс» откроет первый ресторан за пределами Москвы – в Грозном. Левитас подтвердил «Коммерсанту», что «Бургер Грозный» будет управлять рестораном Black Star Burger на проспекте имени Владимира Путина. Общая площадь ресторана и кухни – около 300–350 кв. м, объем инвестиций сопоставим с затратами на открытие московского ресторана – примерно 20 млн руб., говорит он. Левитас отказался раскрывать доли вложений партнеров. В «Грозный-сити» не ответили на запрос издания, связаться с Альвиевым «Коммерсанту» не удалось.