РЖД потратит 894 млн рублей на экспозицию нового Музея железных дорог в Петербурге

РЖД потратит 893,767 млн руб. на создание экспозиции Музея железных дорог в Санкт-Петербурге, сообщается в материалах госзакупок.

Формированием экспозиции, отмечается в документах, займется петербургское ООО «Комбинат музейно-выставочного искусства». Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2017 г.

Место организации экспозиции в материалах не уточняется, однако в настоящее время РЖД создает крупнейший в России железнодорожный музей на территории у Балтийского вокзала Петербурга. В рамках проекта было реконструировано бывшее локомотивное депо Балтийской железной дороги, а также построено новое здание для размещения подвижного состава и исторической экспозиции.

Открытие Музея РЖД запланировано на IV квартал 2017 г.