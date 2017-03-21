Медведев выделил дополнительно 10 млрд рублей на строительство «обхода Украины»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 16 марта подписал распоряжение о перераспределении неиспользованных взносов государства в уставный капитал ОАО «РЖД», сообщается в материалах на сайте правительства.

Средства в размере 10 млрд руб., которые предполагалось использовать в 2017 г. для модернизации железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет (южный ход Транссибирской магистрали), будут направлены в текущем году на строительство железной дороги Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (так называемый «обход Украины»).

Также глава правительства поручил министерствам транспорта и финансов РФ при формировании федерального бюджета на 2018 г. выделить 10 млрд руб. на завершение проекта по развитию линии Междуреченск – Тайшет из средств, предусмотренных в следующем году на строительство «обхода Украины».

Ранее сообщалось, что в феврале 2016 г. правительство России увеличило уставный капитал РЖД на 47,38 млрд руб. для реализации проектов по развитию инфраструктуры. Из них 16 млрд руб. планировалось направить на строительство «обхода Украины». В декабре прошлого года федеральные власти вновь увеличили уставный капитал РЖД почти на 25 млрд руб. При этом 8,84 млрд руб. были предназначены для «обхода».

Строительство обходной железной дороги началось в 2015 г., завершить планировалось в 2017 г. Реализация проекта позволит железнодорожникам перевозить грузы и пассажиров из центральной части страны в южном направлении без захода на территорию Украины.

Также сообщалось, что РЖД в 2016 г. выделили на развитие участка Междуреченск – Тайшет почти 11 млрд руб. Общий объем капвложений в данный инвестпроект составляет 45,6 млрд руб.

РЖД планирует в период с 2013 по 2019 г. построить на линии Междуреченск – Тайшет 109 км дополнительных главных путей и два разъезда, провести реконструкцию второго Джебского тоннеля, усиление устройств электроснабжения на ряде участков и развитие части станций.

Цель инвестпроекта – увеличить пропускную способность участка Междуреченск – Тайшет для перевозки в восточном направлении 15 млн т грузов со строящейся железнодорожной линии Кызыл – Курагино, в том числе для вывоза 12 млн т угля с Элегестского каменноугольного месторождения.