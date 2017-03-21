Чистая прибыль «Транснефти» выросла в 1,6 раза в 2016 году

Чистая прибыль АК «Транснефть» по МСФО в 2016 г. составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 4% до 848,1 млрд руб., операционные расходы немного снизились - с 442,4 млрд руб. до 439,9 млрд руб.

За 2016 г. группа транспортировала 483 млн т нефти на внутренний и экспортный рынки (в 2015 г. - 481 млн т), объем транспортировки нефтепродуктов за год составил 33,1 млн т (32,2 млн т).

В конце прошлого года совет директоров «Транснефти» утвердил дивидендную политику компании, которая предусматривает направление на дивидендные выплаты по акциям всех категорий 25% чистой прибыли группы. Ранее министерство финансов заложило в проект бюджета России на 2017 г. поступление дивидендов от АК «Транснефть» в размере 75,3 млрд руб.