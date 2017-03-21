Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 марта 2017 года

Политика

Россия увеличивает военное присутствие на контролируемой курдами территории Сирии. Это может вызвать беспокойство у Турции читать на FT.com

Продажи российского вооружения Китаю и усиление военного сотрудничества Москвы и Пекина угрожают превосходству ВВС США, сказано в докладе американских властей читать на FT.com

Директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в понедельник впервые публично подтвердил, что ведомство расследует связи предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с Кремлем. Также он заявил, что у ФБР нет информации, подтверждающей обвинения Трампа, что его звонки прослушивала администрация Барака Обамы читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация Трампа запретила пассажирам, летящим в США прямыми рейсами из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, перевозить электронику — крупнее смартфонов — в салоне самолета в связи с угрозой терактов читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Германия в понедельник ответила на критику США в адрес своей торговой политики. Также Бундесбанк заявил, что гигантский профицит счета текущих операций Германии, вероятно, резко снизится в этом году читать на WSJ.com

Рост долга и другие финансовые риски угрожают Китаю, несмотря на его попытки ребалансировать экономику, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития читать на WSJ.com

Инфляция в Великобритании в феврале ускорилась до 2,3% благодаря росту цен на продукты и энергоресурсы. Это самый высокий темп инфляции в стране с сентября 2013 г. читать на FT.com

Автомобили

Производитель люксовых автомобилей Bentley проиграл суд небольшому британскому производителю одежды Bentley Clothing. Последний сможет использовать знаменитое название для своих товаров читать на FT.com

BMW во вторник представила годовой отчет. Компания планирует увеличить инвестиции в разработки и значительно обновить линейку моделей к 2018 г., чтобы обогнать Daimler и снова стать ведущим продавцом премиальных автомобилей в Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Доминирование Саудовской Аравии на нефтяных рынках снижается. Предпринятое ей сокращение добычи изменило маршруты торговли нефтепродуктами в мире и помогло таким конкурентам, как Иран, Россия и США читать на WSJ.com

Перспектива сохранения низких цен на нефть подтолкнула Royal Dutch Shell попытаться снизить издержки необычным образом: бурить глубоководные месторождения на шельфе способами, используемыми на суше читать на WSJ.com

Нефтеносные пески Канады сейчас менее популярны у инвесторов, чем сланцевые месторождения в США, поскольку требуют значительных инвестиций авансом. Зато проявившие терпение компании могут потом рассчитывать на более высокую прибыль читать на WSJ.com

На прошлой неделе инвесторы сократили чистые длинные позиции на нефтяном рынке на 153 млрд баррелей, что стало рекордом. Они увеличивают ставки на новое снижение цен на нефть читать на FT.com

Нефтяные трейдеры во главе с Vitol активно покупают АЗС. Они пытаются извлечь прибыль в тех странах, где слабо развита нефтепереработка читать на FT.com

Финансы

Франкфурт пока является фаворитом в борьбе европейских городов за то, чтобы переманить финансистов из Лондона в связи с Brexit. Об этом FT рассказали ряд представителей отрасли читать на FT.com

Небольшой швейцарский Bank Schweiz рискнул, когда начал взимать плату со всех вкладчиков за хранение депозитов. Но похоже, что эта стратегия оправдалась, и в 2016 г. его прибыль выросла читать на WSJ.com

Число заявок на получение кредитных карт в Wells Fargo в феврале снизилось на 55% в годовом выражении. Банк продолжает страдать из-за прошлогоднего скандала, связанного с открытием фальшивых счетов его сотрудниками читать на WSJ.com читать на FT.com

Высокочастотная торговля, которая стала модной после выхода книги Flash Boys Майкла Льюиса в 2014 г., теперь переживает непростые времена. Результаты таких трейдеров сильно ухудшились на фоне снижения волатильности, и некоторые из них покидают отрасль читать на WSJ.com

Технологии

SoftBank отказалась от запланированной инвестиции в размере $100 млн в стартап по производству смартфонов, который основал создатель Android. Отчасти это вызвано отношениями японской компании с Apple читать на WSJ.com

Новые смартфоны Samsung Galaxy S8 будут оснащены умным голосовым помощником Bixby. Хотя по функционалу он пока уступает голосовым помощникам Apple, Google и Microsoft читать на FT.com

Microsoft модифицировала Windows 10 для китайского правительства, чтобы ОС соответствовала требованиям Пекина к безопасности читать на WSJ.com

Камера видеонаблюдения в прачечной в Колорадо — одно из сотен тысяч устройств, имеющих соединение с интернетом и зараженных вирусами. Часто эти устройства остаются без надлежащей защиты, поэтому злоумышленники используют их для кибератак читать на WSJ.com

Qualcomm представила новый продукт, который должен ускорить беспроводное соединение у бюджетных мобильных телефонов на развивающихся рынках читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Экспорт шампанского в Великобританию сократился на 14% в 2016 г. на фоне ослабления фунта и Brexit. Поэтому американский рынок может стать еще более важным для производителей шампанского читать на WSJ.com

Красная звезда с логотипа Heineken рискует быть запрещена в Венгрии. Члены парламента страны хотят запретить коммерческое использование «тоталитарных символов», а красная звезда ассоциируется с коммунизмом читать на FT.com

Популярность фитнеса в Китае способствует росту продаж Adidas, Nike и других спортивных брендов читать на FT.com

Мячи для гольфа, продаваемые американским дискаунт-ритейлером Costco, приобрели большую популярность благодаря отличным отзывам. Но также из-за этого компании пришлось судиться с Acushnet Holdings, владеющей производителем «мячей для гольфа № 1» читать на WSJ.com

Китай, ЕС, Южная Корея и Чили в понедельник полностью или частично запретили поставки мяса из Бразилии из-за скандала по поводу его качества читать на FT.com

Рекордные дожди в Калифорнии этой зимой угрожают испортить урожаи зелени, миндаля, сельдерея, клубники и других культур. Это может привести к их нехватке и росту цен. В последние годы более частые и резкие изменения погоды осложнили жизнь американским фермерам читать на WSJ.com

Недвижимость

Крупные китайские города вводят новые ограничения на кредитование и покупку жилья, пытаясь не допустить перегрева рынков недвижимости читать на FT.com

Попытки Пекина ограничить отток капитала вряд ли помешают китайским компаниям инвестировать в зарубежную недвижимость в долгосрочной перспективе, считает президент Fosun Property Holdings Алекс Гон. Его компания уже открыла офисы более чем в 10 иностранных городах читать на FT.com

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