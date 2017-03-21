Анонс «Ведомостей» на 22 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

5G может стать самой затратной технологией для сотовых операторов;

у лорда-мэра финансовой столицы мира, лондонского Сити, изменились обязанности из-за Brexit;

прошлый год стал переломным для российского рынка коммерческих автомобилей (приложение «Коммерческий транспорт»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Даймлер Камаз рус» Хайко Шульце рассказал в интервью, как расширяется модельный ряд грузовиков (приложение «Коммерческий транспорт»)

и статью на полосе «Комментарии»: какие перекосы есть в сельском хозяйстве.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года
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