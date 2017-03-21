Анонс «Ведомостей» на 22 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

5G может стать самой затратной технологией для сотовых операторов;

у лорда-мэра финансовой столицы мира, лондонского Сити, изменились обязанности из-за Brexit;

прошлый год стал переломным для российского рынка коммерческих автомобилей (приложение «Коммерческий транспорт»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Даймлер Камаз рус» Хайко Шульце рассказал в интервью, как расширяется модельный ряд грузовиков (приложение «Коммерческий транспорт»)

и статью на полосе «Комментарии»: какие перекосы есть в сельском хозяйстве.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».