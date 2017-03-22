Импортеры алкоголя рассказали о дефиците акцизов – «Коммерсантъ»

Таможня прекратила выдавать акцизы на тихие вина около месяца назад, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова участников рынка. Им это объяснили отсутствием марок на складе. Еще один импортер столкнулся с аналогичной проблемой несколько месяцев назад. Проблемы возникают с получением марок нового образца, обладающих усиленной защитой, старые марки выдают, но тоже не на все виды продукции, рассказывают собеседники. По словам предправления Союза импортеров Валерия Филатова, марки закончились для натуральных вин и некоторых объемов крепких спиртных напитков.

Дефицит марок связан с тем, что контракт на их печать с АО «Гознак» не перезаключен. В этом году марки на склад акцизной таможни не поступали. Представитель Минфина подтверждает, что работа над новым контрактом между ФТС и «Гознаком» на 2017 г. и далее «сейчас ведется». На прошлой неделе на утверждение Совета федерации направлен одобренный Госдумой законопроект, который позволяет ФТС закупать марку у «Гознака» без конкурса.

В Центральной акцизной таможне ФТС заверили, что импортеры обеспечиваются марками в штатном режиме. С начала 2017 г. выдано более 100 млн акцизных марок, за аналогичный период прошлого года этот показатель был в два раза меньше.