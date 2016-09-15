Избыток нефти может увеличиться

Длящееся уже два года сокращение капиталовложений в нефтедобычу, которое может не остановиться и в 2017 г., способно в перспективе ближайших лет привести к значительной нехватке нефти на рынке, предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА). Однако его опасения могут и не реализоваться. В годы перед падением нефтяного рынка компании по всему миру вложили миллиарды долларов в многочисленные проекты, которые казались окупаемыми при ценах выше $100 за баррель. И эти проекты вскоре начнут давать нефть.

В 2015 г. глобальные инвестиции в энергетику сократились на 8% до $1,83 трлн, сказано в докладе МЭА. Во многом это произошло из-за снижения капитальных затрат в разведку и добычу нефти и газа на 25% до $583 млрд. По прогнозам агентства, в 2016 г. они впервые за 30 лет сократятся второй год подряд – еще на 24% до $450 млрд. «Вполне возможно, что инвестиции снизятся и в 2017 г. [Трехлетнего снижения] еще никогда не было», - сказал The Wall Street Journal исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Но в 2011-2014 гг. инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в среднем превышали $700 млрд в год. Многие из крупных проектов начинают работать только сейчас, что может увеличить избыток предложения, отмечает Financial Times. Так, в октябре после длительных задержек должна возобновиться добыча на месторождении Кашаган в Казахстане, за первый месяц она составит 75 000 баррелей в день, надеются в правительстве. Более долгосрочные оценки разнятся: по подсчетам лидера консорциума Eni, добыча достигнет 360 000 баррелей к середине 2017 г., но в мае министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев говорил про примерно 100 000 баррелей в 2017 г.

Именно по причине ввода в строй таких проектов ОПЕК в понедельник увеличила прогноз дневной добычи в странах, не входящих в картель, на 190 000 баррелей в 2016 г. и на 350 000 баррелей в 2017 г. Оценку по Норвегии, например, ОПЕК улучшила на 4% до 2 млн баррелей в день в текущем году.

Об этих рисках предупредила и консалтинговая компания JBC Energy, изучившая 99 проектов, которые должны быть запущены в 2015-2017 гг. По ее оценкам, глобальные производственные мощности вырастут на 5,2 млн баррелей в день из-за проектов в Мексиканском заливе, Канаде, России и других регионах. Правда, в какой-то степени это будет компенсировано снижением добычи на более старых месторождениях. Тем не менее, по оценкам JBC, в краткосрочной перспективе предложение может вырасти на 2,7 млн баррелей в день. В результате запасы нефти продолжат расти, а избыток предложения в первом полугодии 2017 г. может оказаться даже больше, чем в начале этого года, когда цены опустились ниже $30 за баррель, отмечает FT.

Восстановить баланс спроса и предложения могут помешать и более сиюминутные факторы. Нигерия и Ливия, где добыча в этом году сильно сократилась из-за внутренних конфликтов, готовятся в ближайшие недели вернуть на рынок более 800 000 баррелей в день, сообщает Bloomberg. В этом случае избыток нефти на мировом рынке увеличится более чем втрое; сейчас МЭА оценивает его в 370 000 баррелей в день.

Руководитель ливийской госкомпании National Oil Co. Мустафа Саналла сообщил на этой неделе, что она сняла ограничение на поставки из трех портов и может за четыре недели удвоить их до 600 000 баррелей в день. В Нигерии Exxon Mobil заполнила хранилища экспортного терминала Qua Iboe и ждет разрешения правительства отменить объявленный в июле форс-мажор, сообщил в среду Bloomberg человек, знакомый с ситуацией. В 2015 г. среднедневные поставки одноименного сорта нефти составили, по расчетам Bloomberg, 340 000 баррелей. А Royal Dutch Shell планирует в ближайшие дни возобновить поставки второго по объемам сорта примерно на 200 000 баррелей.

«Если возобновятся какие-то поставки из Нигерии и Ливии, это отложит ребалансировку на еще более поздний срок», – сказал агентству Оливье Жакоб, управляющий директор Petromatrix.

Ситуация, правда, «остается очень нестабильной, и все еще высока вероятность, что добыча и экспорт [Ливии] вообще не увеличатся», предупреждают аналитики Energy Aspects. С другой стороны, к концу года National Oil хочет довести добычу даже до 950 000 баррелей в день.

«Предложение продолжит превышать спрос – по крайней мере, в течение первого полугодия следующего года», - заявило МЭА в опубликованном во вторник ежемесячном докладе. Избыток в 2017 г. может составить более 750 000 баррелей в день, говорилось в докладе ОПЕК.