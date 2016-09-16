S&P улучшило прогноз по рейтингам России

Внешние риски снизились, экономика стабилизируется, это первая положительная оценка агентств за шесть лет

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов России с «негативного» на «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза отражает мнение, что внешние риски снизились в существенной степени, отмечает агентство: «Ожидаем, что российская экономика и политика продолжат корректировку в условиях низких цен на нефть и что страна сохранит сильную чистую позицию по внешним активам и умеренную чистую долговую нагрузку в 2016-2019 гг.».

«Мы можем повысить суверенные рейтинги в случае более значительного, чем мы ожидаем, укрепления финансовой стабильности и улучшения перспектив экономического роста», - обещает S&P. S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB- и сохранило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B/A-3.

Такое решение (улучшить прогноз суверенного рейтинга) стало первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 г., оценил министр финансов Антон Силуанов: оно отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Суверенные рейтинги вернутся к инвестиционным значениям благодаря программе бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку и установлению новых бюджетных правил, которые обеспечат независимость российской экономики от колебаний сырьевого рынка, пообещал чиновник.

Спад российской экономики в 2016 г. ожидается на уровне 1% (в марте прогноз агентства был 1,4%), отмечают в S&P: в 2017-2019 гг. прогнозируется рост в среднем на 1,6%. Дефицит бюджета, считает агентство, в текущем году составит 4,1%, но в будущем снизится до 2,4% ВВП (к 2019 г.). При этом давление на бюджетные показатели сохранится.

S&P полагает, что на протяжении всей трехлетки сохранятся структурные проблемы, которые сдерживают темпы роста экономики. Они связаны с высоким уровнем коррупции, преобладающей ролью государства в экономике (зачастую при низкой эффективности действий), неблагоприятными деловым и инвестиционным климатом.

Как и ранее, агентство исходит из того, что в текущем году средняя цена нефти марки Brent составит $40 за баррель, в 2017 г. - $45 за баррель и $50 за баррель в 2018 г. и далее.

Согласно базовому сценарию S&P экономические санкции против страны, принятые США, ЕС и некоторыми другими странами в 2014 г., останутся в силе на горизонте прогноза (2016-2019 гг.). Но важный фактор - отсутствие санкций в отношении РФ как суверенного эмитента, что позволило разместить евробонды на $1,75 млрд в конце мая. Россия сможет занимать на внешнем или на внутреннем рынке, чтобы финансировать дефицит бюджета, ожидают в S&P: чистый долг правительства вырастет до 13% к 2019 г.

Пока из тройки рейтинговых агентств только Fitch Ratings поддерживает рейтинг РФ на последней ступени инвестиционного уровня — BBB-.