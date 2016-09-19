Сокращение импорта в США бьет по экономикам развивающихся стран

Экспортеры из развивающихся стран теряют один из немногих источников роста – крупнейшая мировая экономика, американская, сокращает импорт. В июле, например, резко уменьшились закупки США в Китае, который особенно сильно страдает от ухудшения ситуации в международной торговле, отмечает Financial Times.

По данным Федеральной резервной системы США, в стоимостном выражении импорт в США из Китая снижается с марта, объемы его сокращаются с апреля. Но в июле показатели упали особенно заметно – на 3,5 и 1,6% по сравнению с июлем 2015 г. Экономист Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Элисса Браунштейн считает такой тренд «странным», так как восстановление спроса в США и высокий курс доллара должны были сделать импорт дешевле. «В будущем [экспортерам из развивающихся стран] придется гораздо труднее. Чтобы экспорт приносил обещанный рост [экономики], внешний спрос просто необходим», – приводит ее слова FT.

Августовское замедление активности в производственном секторе США заставляет беспокоиться, что через торговлю проблемы могут распространиться на развивающиеся рынки, говорит руководитель Global Trade Alert Саймон Эверетт. По его мнению, на ситуации в мировом производственном секторе может негативно сказываться такой фактор, как сдвиг в сторону сектора услуг. По данным ЮНКТАД, последний в 2015 г. впервые обеспечил наибольшую долю роста мировой торговли.

Если не учитывать Китай, то импорт в США из развивающихся стран в стоимостном выражении снижается с января 2013 г., согласно МВФ. Во многом это связано с падением цен на нефть и другие виды сырья, а также с укреплением доллара. Похожая картина наблюдается и с импортом Евросоюза из развивающихся стран, который хоть и рос немного в 2014 г., но снова снизился в 2015 г. «Это серьезный повод для беспокойства, – утверждает Эверетт. – Большинство людей объясняют замедление торговли снижением импорта Китаем. Но [данные по США] указывают на отсутствие роста или даже сокращение импорта развитыми странами. Проблемы в США больше, чем люди осознают».

В портах Китая, где находится семь из десяти наиболее загруженных контейнерных терминалов мира, сформировались огромные избыточные мощности – как и во многих других отраслях экономики страны. Уже в 2013 г. их избыток превышал совокупную пропускную способность портов Японии, России, Южной Кореи и Тайваня, отмечает FT. По прогнозам ITF, избыточные мощности в Китае удвоятся к 2030 г.

В январе - мае экспорт из Китая в объемном выражении снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. И ситуация вряд ли улучшится на фоне неблагоприятной экономической обстановки и перехода Китая на выпуск более сложной, но менее объемной продукции, такой как смартфоны и компьютерные чипы. «Сложно ожидать, что в объемном выражении рост восстановится до 15-20%, которые наблюдались после присоединения Китая к ВТО в 2001 г.», – считает Осберт Тан из Moody's.