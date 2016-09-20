Иностранцы не будут строить третий участок ЦКАД

Заказчик ЦКАД – госкомпания «Автодор» сообщила, что подписала с консорциумом «Автодорожная строительная корпорация» (АСК) концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации третьего пускового комплекса ЦКАД. Согласовать условия удалось почти без опозданий: после апрельского конкурса, признанного несостоявшимся, стороны говорили, что заключат соглашение не позднее сентября, но эксперты сомневались.

Четырехполосный третий участок ЦКАД длиной 105,3 км пойдет параллельно Малому бетонному кольцу (А107) и соединит платную М11 Москва – Санкт-Петербург и автодорогу М7 «Волга». Построить ЦКАД «Автодор» должен до конца 2018 г., говорил представитель госкомпании. ЦКАД частично финансируется из фонда национального благосостояния, и президент Путин хотел, чтобы стройка закончилась в 2018 г. (см. врез).

Консорциум АСК при подаче заявки состоял из ДСК «Автобан» и испанской Sacyr Concession. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 18 июля 100% АСК принадлежит «Авто­бану». Испанский офис Sacyr не ответил «Ведомостям».

Испанцы ушли, подтверждает гендиректор АСК Денис Анисимов: их решение определили в первую очередь санкции, не вполне понятно, как хеджировать валютные риски при вложениях в Россию. Кроме того, продолжил он, в июле совет директоров Sacyr решил не перераспределять средства для Латинской Америки на Россию. «Автодор» не комментирует это. АСК вскоре определит состав консорциума и согласует его с «Автодором», в капитал может войти РФПИ, есть интерес и у крупных российских госбанков, знает Анисимов.

Долгая дорога Концессионера на третий участок ЦКАД ищут с августа 2014 г., заявок было пять. В 2015 г. претенденты попросили изменить условия конкурса – из-за спада в экономике. «Автодор» согласился индексировать платежи на значение инфляции и снизить гарантийное обеспечение с 1 млрд до 400 млн руб. В апреле заявку подала только АСК.

РФПИ заинтересован участвовать в проекте, сейчас ведутся переговоры с представителями Автодорожной строительной корпорации, ГК «Автодор», а также с международными партнерами РФПИ, сообщил представитель РФПИ.

Сами по себе иностранцы в проекте – не плюс и не минус, считает юрист Herbert Smith Freehills Яна Иванова. Логика «иностранцы ради иностранцев» коммерчески не работает, все зависит от параметров участия, готовности делить риски. Инвестиционное качество проекта повысилось в ходе переговоров, теперь в него могут прийти иностранцы, заключает Иванова.

На проекте уход испанцев скажется негативно, иностранная экспертиза очень бы пригодилась, кроме того, Sacyr старалась бы строить быстрее и качественнее, чтобы снизить репутационные риски, говорит один из консультантов автодорожных проектов. Вопрос в финансировании, считает другой консультант: если «Автобан» его найдет, он способен построить дорогу – есть и мощности, и опыт.

В заявке стоимость проекта оценивалась в 74,9 млрд руб., из них 42,2 млрд даст «Автодор», остальное должен привлечь концессионер. Вложения концессионера еще могут увеличиться, предполагает Анисимов, насколько – будет определено на переговорах с банками.

У проекта есть генподрядчик – ДСК «Автобан» и сейчас он способен выполнить обязательства самостоятельно, считает Анисимов. Но компания собирается привлечь субподрядчиков, к тому же в процессе переговоров удалось отредактировать соглашение в интересах строителей и инвесторов, поэтому к проекту проявляют интерес компании и из Китая, и из Турции, и из ЮАР, заключает гендиректор АСК.