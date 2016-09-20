Заморозить тарифы системы «Платон» предлагает Минэкономразвития

Статья опубликована в № 4164 от 20.09.2016 под заголовком: «Платону» много не надо

Плату за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон») нужно оставить 1,53 руб. за 1 км до 1 января 2019 г., пишет Минэкономразвития в правительство и Минтранс, сообщил «Интерфакс». Представительницы зампреда правительства Аркадия Дворковича и Минэкономразвития отказались от комментариев, в Минтрансе подтвердили получение письма.

Позиция Минэкономразвития сложилась после опроса компаний и ассоциаций производителей, перевозящих продукцию на дальние расстояния, – они жалуются на рост стоимости грузоперевозок: от 0,5% (металлургия) до 20% (ритейл) и 25% («иные сферы»). Нужно не только не повышать тариф, но и подумать о его дифференциации или о корректирующих коэффициентах в зависимости от состояния дороги, интенсивности эксплуатации, наличия объездов и дублеров и временных ограничений движения, пишет Минэкономразвития.

Система «Платон» не оказала существенного влияния на цены, утверждает Росавтодор на основании данных Росстата.

«Платон» работает с 15 ноября 2015 г. С 1 марта тариф хотели повысить с 1,53 до 3,06 руб. за 1 км, но отложили до осени.

При тарифе 3,06 руб. за 1 км сборы должны были составить 40 млрд руб., при 1,53 руб. – 20 млрд, подсчитывал Минтранс. На 15 сентября собрано 13 млрд руб. Плата оператору «Платона» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, принадлежит сыну Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест») – 10,6 млрд руб. в год. В июле правительство разрешило не платить транспортный налог за грузовики, за которые уплачено в «Платон», это лишило регионы 8,7 млрд руб.

После решения правительства, что те, кто платит в «Платон», могут не платить налог, сборы делятся примерно поровну между обслуживанием системы и регионами и едва компенсируют потери бюджетов последних, сетует директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин: система работает вхолостую, тариф надо повышать.

Оставить нынешний тариф можно, пишет Минэкономразвития: опрос показал, что пробег большинства грузовиков превышает 1000 км в месяц, заметно больше расчетного. Министерство предлагает исходить из пробега грузовика в 60 000 км в год.

Если бы пробег всех грузовиков по федеральным трассам превышал 5000 км в месяц, сборы были бы выше в несколько раз, передал через пресс-службу гендиректор РТИТС Александр Советников, но в среднем это менее 1500 км. Средний пробег 400 автомобилей одного из крупнейших строителей нефтепроводов – 505 км, а у крупнейшего ритейлера 1000 грузовиков проезжают по 5000 км. Компаний с большим автопарком и большими пробегами не более 150, замечает Советников, а мелких и средних перевозчиков – тысячи (80% зарегистрированных в системе) и их маршруты только частично проходят по федеральным трассам.

Решение о тарифе примет правительство по итогам работы системы, комментирует представитель Минтранса.