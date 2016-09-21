Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4165 от 21.09.2016 под заголовком: 13% недостаточно

Возвращение к прогрессивной шкале подоходного налога несет риски

Администрировать его сложно, зарплаты могут уйти в тень, а пострадает средний класс
Идея Сергея Нарышкина (с молотком) повысить налог на доходы граждан может сильно ударить по среднему классу
Идея Сергея Нарышкина (с молотком) повысить налог на доходы граждан может сильно ударить по среднему классу
Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы / ТАСС

Избранный депутат Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на радио «Комсомольская правда», предложил подумать об отказе от плоской шкалы НДФЛ. Возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ не исключал и президент Владимир Путин в 2013 г. Первый вице-премьер Игорь Шувалов уверял, что такие изменения могут произойти после президентских выборов 2018 г.

НДФЛ с единой ставкой 13% введен в России в 2001 г. вместо прогрессивного налога (12–30%) в том числе для повышения сборов (см. врез).

Тема фактического повышения НДФЛ старая, говорит федеральный чиновник, но в последнее время ее обсуждение возобновилось – надо наполнять бюджет. Пока больше вопросов, признает чиновник финансово-экономического блока правительства. Возвращение к прогрессивной шкале – сложное решение для администрирования, предупреждает он. При прогрессивной шкале людям самим придется декларировать доходы, предупреждал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (цитаты по «РИА Новости»): пока ни люди, ни ФНС не готовы к этому.

Самый простой вариант – обязать людей самим декларировать доходы, а в случае превышения порога в конце года выплачивать доначисленный доход, говорит федеральный чиновник. Но нагрузку можно переложить и на работодателей, продолжает он: сейчас компании ежегодно сдают отчетность по зарплатам всех сотрудников в электронной форме. Система может сама оценивать справки о зарплатах и в случае превышения порога направлять платежку с доначисленным налогом.

Дело не в ставке

Мнение, что плоская шкала позволила увеличить поступления доходов, – заблуждение, указывал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. После снижения ставки в 2001 г. поступления действительно выросли – к 2006 г. почти в 35 раз, а к 2015 г. – более чем в 100 раз, но в начале 2000-х гг. был период быстрого восстановления после кризиса. До введения единой ставки в 15 раз ниже была средняя начисленная зарплата, по данным Росстата.

Сотрудникам все равно придется контролировать процесс, считает управляющий партнер юридической компании «Щекин и партнеры» Денис Щекин: например, если работодатель отчетность не сдавал, декларировать придется самому.

Проблемы могут возникнуть при сборе налогов с самозанятых людей, предупреждает бывший замминистра по налогам и сборам Дмитрий Черник, кроме того, у многих людей расходы гораздо выше официальных зарплат.

Еще один риск введения прогрессивной шкалы НДФЛ – уход в тень и искажение ситуации на рынке труда, указывал Минфин в материалах к совещанию у Шувалова. Компании могут вернуться к конвертам или, например, оформлять зарплаты на номинальных сотрудников, согласен Щекин.

Прогрессивная ставка не принесет и серьезных доходов в бюджет, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Для существенного роста доходов регионов повышать НДФЛ надо на средний класс, продолжает она, но это основа роста экономики. А со временем средний класс может скатиться к бедным слоям, согласен федеральный чиновник: база доходов даже среднего класса не такая большая. Прогрессивная шкала НДФЛ приведет и к тому, что богатые регионы станут еще богаче, говорит Суслина. По данным Минфина, в 2015 г. на НДФЛ приходится почти 37% доходов регионов.

Минфин еще только рисует предложения, как закрыть бюджетный дефицит в ближайшие три года
Минфин думает о повышении подоходного налога и других основных налогов
Пока его идеи отвергнуты

При увеличении ставки на 1 п. п. дополнительные доходы вырастут на 0,2–0,3% ВВП, сказал федеральный чиновник, расчетов по прогрессивной шкале никаких нет.

НДФЛ – один из самых вредных налогов для экономического роста, предупреждала ОЭСР в докладах по налоговой политике. Прогрессивная шкала – скорее социальное, а не экономическое решение, согласна Суслина. Альтернативное предложение – поднять единую ставку НДФЛ до 15–16% и ввести необлагаемый минимум, следует из предложений Минфина. По его оценкам, повышение ставки на 1 п. п. дает дополнительные 210 млрд руб.

До 2019 г. изменение НДФЛ маловероятно, уверен чиновник финансово-экономического блока: надо учесть не только бюджет, но и социально-политическую ситуацию.

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