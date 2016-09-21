Правительство должно заплатить госбанкам почти 800 млрд руб. в 2017–2018 гг.

Федеральный бюджет должен в 2017–2018 гг. погасить почти 800 млрд руб. кредитов, которые брались предприятиями для выполнения гособоронзаказа в прошлые годы, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. Чтобы не переносить закупки для нужд выполнения госпрограммы вооружений на более поздний срок, еще в 2011–2012 гг. была выработана схема, по которой четверка крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ) кредитует предприятия по ставке не выше 10% годовых под гарантии бюджета в счет будущих расходов на выполнение гособоронзаказа. В 2015 г. эту программу свернули, но сейчас настало время расплачиваться по долгам.

В будущем году необходимо по­гасить 319 млрд руб. и около 470 млрд руб. – в 2018 г., говорит федеральный чиновник. Но с этими кредитами есть проблема, рассказывает другой чиновник: «Нет понимания – а выполнено ли вообще то, подо что их брали предприятия».

Доля рынка ВТБ На форуме «Армия» зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко заявил, что в 2016 г. предприятиям оборонной промышленности предстоит погасить кредиты банку на 80 млрд руб., а в 2017 и 2018 гг. – по 100–120 млрд руб. В итоге будет погашена половина таких кредитов.

Сложная ситуация с бюджетом вынуждает вести переговоры о реструктуризации таких кредитов или об их пролонгации, продолжает тот же чиновник: вопросом занимается Минфин. Его представитель не ответил за запрос «Ведомостей». Тема обсуждалась в начале сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина, говорит чиновник. Представитель Рогозина отказался от комментариев. Сотрудник пресс-службы ВТБ отказался от комментариев.

Вместо кредитной схемы финансирования гособоронзаказа в 2015 г. правительство решило перейти к авансированию. Министр финансов Антон Силуанов называл эту практику «отложенным финансированием» и «квазидолгом». Крупнейшими банками – кредиторами оборонной промышленности по этой схеме являются ВТБ и Сбербанк (см. врез).

Доходы бюджета в 2017 г. Минфин оценивал в 12,3 трлн руб., следовало из материалов к совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Расходы 2017 г. правительство условилось заморозить на уровне 15,787 трлн руб. Чтобы удержать их на таком уровне, всем министерствам и ведомствам Минфин предлагает сократить траты на 6%, в том числе и Министерству обороны. Если такие предложения будут примут, будут сокращаться все расходы, а основное внимание станет уделяться оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство, говорил сотрудник Министерства обороны.

В правительстве и у Министерства обороны есть понимание, насколько выполнены те программы поставок вооружений, под которые брались в свое время кредиты у четверки крупнейших банков, говорит федеральный чиновник. По его словам, многие программы действительно сильно сдвинулись «вправо», речь идет прежде всего о таких долгосрочных и капиталоемких программах, как закупка техники для Военно-морского флота, разработки новых образцов авиационной и бронетанковой техники. Не секрет, продолжает он, что в силу самых разных причин – от сложности в освоении новых образцов до влияния санкций – неоднократно откладывалась сдача флоту новых атомных подводных лодок и надводных кораблей, «вправо» были перенесены и закупки истребителя пятого поколения Т-50. Принятая в 2010 г. госпрограмма вооружений до 2020 г. формально стоила 20 трлн руб., но на практике было израсходовано не более половины, и было понятно, что 20 трлн руб. – это в известной мере прогнозный, а не реалистичный показатель возможных расходов бюджета. Поэтому в 2011–2012 гг. и была принята кредитная схема. Начатые программы, несмотря на их затягивание, бросать нельзя, а расходы по новой госпрограмме вооружений на 2018–2025 гг. явно будут ниже, чем по предыдущей госпрограмме. Поэтому обсуждается возможность пролонгации и других способов действий с этой схемой, но решения пока не приняты, знает чиновник.