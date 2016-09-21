Как крупные компании выполняют требования госзаказчиков

Государственные контракты на 288 млн руб. в 2015 г. и на 87 млн руб. в 2016 г. получило ООО «Центр современной практики управления», по данным «СПАРК-Интерфакса». Эта компания оказывает услуги, например, управлению делами мэра Москвы (исследование оценки эффективности системы внутренней управленческой отчетности, 11,8 млн руб.) или дирекции департамента здравоохранения (поддержка проектного офиса, 75 млн руб.). Фактически госзаказчики получают услуги от партнеров консалтинговой компании McKinsey – компания принадлежит пяти гражданам, имена и фамилии которых совпадают с именами и фамилиями партнеров McKinsey (по 19,4%, данные СПАРК) и самой McKinsey (3%). Эта компания есть и в новом реестре малого и среднего бизнеса.

«Центр современной практики управления» – российское юридическое лицо, принадлежит российским гражданам, компания работает в партнерстве с McKinsey, подтвердил представитель McKinsey, вся IT-инфраструктура центра находится в России, гарантирует безопасность работы с клиентской информацией и позволяет хранить данные исключительно на территории страны. Создание компании не было продиктовано соображениями участия в торгах в качестве малого бизнеса, уверяет представитель McKinsey.

Госзаказчики 15% закупок должны отдать малому бизнесу. В первом полугодии 2016 г., по данным Минэкономразвития, сообщено о таких закупках на 350 млрд руб.

Дмитрий Медведев председатель правительства Именно наличие малого и среднего бизнеса делает экономику страны устойчивой

Широкого распространения практики специального создания малых предприятий для закупок не наблюдается, говорит представительница Минэкономразвития, но даже специально созданные малые предприятия платят налоги, создают рабочие места и повышают конкуренцию. Департамент конкурентной политики Москвы не ответил на запрос. Московское УФАС не смогло оперативно прокомментировать эти конкурсы.

В госзаказе часто появляются поставщики, которые представляют малый бизнес, но сотрудничают с крупными субподрядчиками, и заказы фактически выполняют они, сетует руководитель рабочей группы АСИ по закупкам у малого бизнеса Сергей Фахретдинов. Среди поставщиков госкомпаний Минэкономразвития обнаружило, например, ООО «СГМ» (так сокращается «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга). Не вполне ясно, как эту практику прекратить, говорит Фахретдинов.

Создание компании под участие в торгах и даже под конкретный контракт – распространенная практика, не всегда подразумевающая коррупцию, замечает гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Часто таким образом крупные компании с известным именем снимают риски попасть в список недобросовестных поставщиков – не известно, чего потребует и как себя поведет госзаказчик, объясняет Строганов. А госзаказчики так выполняют квоты на контракты с малым бизнесом, напоминает он. Реального малого бизнеса для таких квот недостаточно, заключает Строганов.