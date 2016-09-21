Ведущие центробанки не готовы ужесточать денежную политику

Федеральная резервная система США в среду сохранила базовую ставку на уровне 0,25-5%. Доводы в пользу ее повышения стали более убедительными, но руководство центробанка «решило пока подождать, чтобы получить дополнительные подтверждения того, что отмечается прогресс в достижении поставленных целей», таких как улучшение ситуации на рынке труда и возвращение инфляции к уровню 2%, говорится в заявлении. ФРС ожидает, что ситуация в экономике будет развиваться таким образом, что потребуется лишь постепенное повышение ставки и она в течение какого-то времени, скорее всего, будет оставаться на уровнях ниже тех, что ожидаются в долгосрочной перспективе.

Сообщив о прогнозах своих руководителей, ФРС дала понять, что они ждут одного повышения в этом году. Поскольку ноябрьское заседание пройдет за несколько дней до президентских выборов в США, ставка может быть повышена в декабре (рынок оценивает вероятность этого в 54%). В 2017 г. они ждут двух повышений (ранее прогнозировалось три). В долгосрочной перспективе ставка может составить 2,9% (ранее – 3%).

«Обведите 14 декабря в своем календаре, потому что ФРС дала четкий сигнал, что в этот день стоит ждать подъема ставки, если сохранятся нынешние условия, - написал Грег Макбрайд, аналитик Bankrate. – На нынешнем заседании трое проголосовали за повышение против одного на прошлом. Даже осторожная ФРС начинает терять терпение».

В сентябре в ожидании решений ведущих центробанков ухудшилась ситуация на финансовых рынках, особенно на рынке гособлигаций, на который политика денежного стимулирования влияет особенно сильно. Но председателя Банка Японии Харухико Куроду эта зависимость не смутила: вместе с коллегами он решил контролировать не только краткосрочные ставки, но и долгосрочные, которые традиционно во многом зависят от различных рыночных факторов. В среду Курода объявил об установлении цели по доходности 10-летних гособлигаций; такого банк не делал за всю свою вековую историю. Да и мало кто решался на такое в принципе: самый известный пример – ФРС пыталась сдерживать долгосрочные ставки после Второй мировой войны, чтобы сократить платежи по долгу.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в августе дала понять, что основания для повышения ставки могут появиться уже в сентябре, поскольку темпы экономического роста, пусть и невысокие, «достаточны для того, чтобы ситуация на рынке труда продолжала улучшаться». Правда, сентябрьская статистика по рынку труда оказалась ниже ожиданий.

В начале года руководители ФРС прогнозировали четыре повышения на 0,25 процентного пункта. Однако если ставка поднимется в декабре, будет иметь место только одно. Реализовать планы не позволили слишком медленный рост экономики и различные риски. Во II квартале ВВП США вырос на 1,1% в годовом выражении вместо первоначально ожидавшихся аналитиками 2,6% (в I квартале рост был 0,8%). ФРС также предпочла не рисковать зимой, когда были сильны страхи относительно замедления китайской экономики, и летом в свете голосования в Великобритании о выходе из ЕС.

Рынок накануне заседания ФРС оценивал вероятность повышения ставки в 18%. Между тем, как посчитали аналитики Goldman Sachs, за исключением двух повышений в 1994 г. не было случая, когда денежная политика ужесточалась при ожиданиях менее 70%.

Низкие ожидания от сентябрьского заседания ФРС в определенной степени стали следствием ухудшения ситуации на рынках. В начале месяца Европейский центробанк решил не менять объем скупки облигаций. Также появились опасения, что Банк Японии не сможет расширить денежного стимулирования; между тем ему пока не удается побороть дефляцию, хотя он скупает облигации на 80 трлн иен ($786 млрд) в год. Цены долгосрочных бумаг на развитых рынках сильно упали, из-за чего доходности бондов на несколько триллионов долларов перешли из отрицательной области в положительную. Просел, хотя и несильно, фондовый рынок США, укрепился доллар. Ухудшилась ситуация на рынке кредитования: 3-месячная ставка Libor, к которой привязаны ставки кредитов по всему миру, поднялась до самого высокого уровня с 2009 г.

«Сейчас командует скорее рынок, а не ФРС», и руководители центробанка прислушаются к нему, как прислушивались в прошлом, сказал The Wall Street Journal перед заседанием Дон Элленберг, директор по рыночной стратегии Federated Investors.

Между тем Банк Японии в среду поступил неожиданно, бросив вызов убеждениям многих экономистов и инвесторов, считавших, что долгосрочные процентные ставки определяет рынок. Все центробанки устанавливают краткосрочные ставки, потому что способны поддерживать их за счет операций на открытом рынке. Хотя долгосрочные рыночные ставки в целом следуют за устанавливаемыми центробанком, динамику в этом сегменте «могут определять самые разные факторы», указывает Мари Ивасита, главный рыночный экономист SMBC Nikko Friend Securities.

Например, долгосрочные ставки в США в течение примерно двух лет перед кризисом были ниже краткосрочных. Тогдашний председатель ФРС Алан Гринспен назвал эту ситуацию загадкой; повышение им ставок с 2004 г. не привело к необходимому подорожанию долгосрочных кредитов, в частности ипотечных, что способствовало надуванию пузыря на рынке недвижимости. Впоследствии Гринспен объяснял этот феномен избытком сбережений в мире (в частности, в Китае и других крупных развивающихся странах), которые вкладывались в долгосрочные казначейские облигации.

Банк Японии намерен удерживать доходность 10-летних бондов на нулевом уровне. В этом году она с марта постоянно держится в отрицательной зоне. После объявления в среду она на короткое время вышла в положительную, но торги завершились на отметке -0,027%. «В теории это означает, что им, возможно, придется скупать неограниченное количество бондов», – опасается Марсель Тилиант, экономист по Японии в Capital Economics.

Реакция рынков Решение ФРС спровоцировало ослабление доллара на 0,3% к евро до $1,118 и на 1,1% к японской валюте до 100,6 иены. Курс доллара теперь будет снижаться и дальше, приводит Bloomberg мнение Уина Тина, начальника глобального отдела развивающихся рынков Brown Brothers Harriman. Золото, стоившее вечером во вторник $1320 за унцию, стало дорожать после решения Банка Японии, а к концу торгов в среду цена поднялась до $1337. Инвесторы на фондовых рынках тоже были оптимистичны: Nikkei поднялся на 1,9%, а S&P 500 - на 0,6%.

Новую политику Курода назвал усилением смягчения. Также в Банке Японии считают, что нужно повысить инфляционные ожидания, поэтому он будет стараться, чтобы инфляция превысила 2%, а не достигла этого уровня. Ряд экономистов, включая нобелевского лауреата Пола Кругмана, в последнее время как раз призывали центробанки поступить таким образом, дав «обязательство быть безответственными».

Но далеко не все понимают, как подобные меры могут на практике повысить инфляционные ожидания. «Подозрительно это все и мало что меняет. Непонятно, как это поможет реальной экономике», – говорит Суичи Охсаки из токийского офиса America Merrill Lynch.

Действия центробанков надули гигантский пузырь на рынке гособлигаций и ситуация становится все более нестабильной, предупреждают некоторые наблюдатели. «Денежное стимулирование продолжает раздувать цены на и без того переоцененный актив, – считает Боб Мишель, начальник глобального отдела инструментов с фиксированным доходом JPMorgan Asset Management. – Когда это закончится, то закончится плохо. Но если ориентироваться на перспективу до конца года, можно и купить [облигаций]».

Цены неустойчивы, потому что многие инвесторы просто покупают облигации в надежде, что последним дураком на рынке окажется центробанк, которому они смогут продать их с прибылью, предостерегает Джеймс Макинтош, обозреватель рынков WSJ.