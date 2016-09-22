Москва снизит налог на коммерческую недвижимость населения

С этой недели собственники недвижимости начнут получать уведомления по налогу на имущество за 2015 г. Но для части недвижимости платежи еще могут снизиться. Правительство города предлагает снизить ставки для торгово-офисной недвижимости, которая принадлежит населению, заявил руководитель департамента Максим Решетников. «Примем закон задним числом, и налоговая служба пересчитает все платежки», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Для жителей Москвы налог на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости с 2015 г. Ставка для торгово-офисной недвижимости – 2% (в специальном списке Москвы на 2015 г. 5386 объектов площадью 54,6 млн кв. м). Компании налог с кадастровой стоимости начали платить еще с 2014 г., но ставка для них была ниже: 0,9% в 2014 г., 1,2% в 2015 г. и 1,3% в 2016 г.

Цена снижения Например, для магазина площадью 250 кв. м на 1-й линии ул. Никольской при базовой стоимости метра в 750 000 руб. налог составит 15 000 руб./кв. м при ставке 2%, подсчитала Камлюк. А при ставке 1,3% – 9750 руб./кв. м, т. е экономия около 1,3 млн руб. со всей площади.

За свою недвижимость в торгово-офисных зданиях люди заплатили бы примерно в 1,7 раза больше, чем компании, говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон «О налоге на имущество физлиц», одобренному правительством Москвы для внесения в Мосгордуму («Ведомости» ознакомились с текстом). Предлагается снизить ставку до 1,2% за 2015 г., 1,3% – 2016 г., 1,4% – 2017 г. и 1,5% – 2018 г. Для гаражей и машино-мест ставка снижена до 0,1%, но только для одного объекта не больше 25 кв. м (по данным департамента, это примерно 95% гаражей и машино-мест). Пенсионеры и инвалиды смогут вообще не платить налог за гараж или машино-место. За жилые апартаменты ставка будет снижена до 0,5%.

Видимо, Москва восстанавливает справедливость, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: логично сделать вообще одинаковую ставку для компаний и людей. Повышенная ставка вводилась, чтобы собственность не дробили, оформляя часть на родственников, которые сдавали бы ее, объясняет партнер «Савельев, Батанов и партнеры» Егор Батанов.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты говорят, что практически все крупные активы в сегменте коммерческой недвижимости принадлежат компаниям. Правда, по словам регионального директора департамента оценки Colliers International Дмитрия Романова, люди довольно часто инвестируют в объекты офисной недвижимости и стрит-ритейла. Но доля частных инвесторов в последний сегмент невелика, оценивает директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк: в центре Москвы около 10%, в других районах – чуть больше. Снижение налога на недвижимость поддержит предпринимателей, считает Романов: это одна из главных статей их расходов. Но стоимость аренды не снизится, предупреждает Камлюк (см. врез).