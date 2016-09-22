Спрятать активы от налоговиков станет сложнее

Верховный суд разрешил им взыскивать недоимку не с должника, а с неформально связанной с ним компании

Перевод активов на зависимые компании – один из способов уберечь их от претензий налоговиков. Новые компании формально не имеют отношения к должнику, а он, лишившись активов, запускает собственное банкротство.

Налоговики настаивают в судах, что у таких схем нет экономического смысла, а единственная цель – уклониться от налогов. Поэтому они взыскивают недоимку не с должника, а с компании, получившей его активы. Но до сих пор практика не была закреплена на уровне Верховного суда. На прошлой неделе он впервые рассмотрел такое дело по спору инспекции и ООО «Интеркрос опт».

Налоговики предъявили ему претензии на 206,3 млн руб., но взыскать смогли только 27,4 млн. Компания фактически перевела свою деятельность на ООО «Интерос», следует из материалов суда. «Интерос» был зарегистрирован во время налоговой проверки, а сразу после нее начал работать по контрактам с теми же поставщиками и на тех же условиях, что и «Интеркрос опт». У компаний общие адреса и телефоны, поставщики и все сотрудники. Налоговики доказывали, что компании взаимозависимы, и требовали взыскать долг именно с «Интероса».

Королевское дело Суды практически всегда поддерживают налоговиков, говорит Александр Овеснов из «Мэф аудита». Например, в 2014 г. ЗАО «Королевская вода» перевело деятельность на новое ООО «Королевская вода». Компании взаимозависимы, доказывали налоговики: у них общие адреса, а клиенты, права на товарный знак и все сотрудники ЗАО перешли в одноименное ООО.

Первые две судебные инстанции поддержали налоговиков, но Арбитражный суд Московского округа отказал: формально компании не аффилированы.

«Интеркрос опт» настаивала, что просто продавала бизнес. «Интерос» заплатил больше 100 млн руб. единственному учредителю «Интеркрос опт» Феоктистову А. Н. за заключение новых договоров с торговым сетями, следует из материалов суда. «Интеркрос опт» под видом продажи бизнеса всего лишь перевела деятельность на новое юрлицо без долгов, не согласен чиновник, близкий к ФНС. Действительно, в деле нет всех признаков взаимозависимости, говорит он, но суды могут признать компании зависимыми и по другим признакам. По Налоговому кодексу взыскать долг с таких компаний можно. Верховный суд позицию налоговиков поддержал: «Интеркрос опт» передала права на доходы «Интеросу» безвозмездно (100 млн руб. за бизнес были перечислены не компании, а ее учредителю). Если новая компания продолжает бизнес старой, то она должна расплатиться по ее долгам, пусть даже получает выручку за новые товары и услуги, решил Верховный суд. Позиция кассации нарушала Конституцию, говорится в его определении: компании не должны оказываться в неравном положении – одни платят налоги, а другие – нет.

Получить комментарии «Интероса» не удалось.

Дело прецедентное, отмечает замруководителя ФНС Сергей Аракелов. Такой подход будет и дальше активно применяться в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые, чтобы уйти от налогов, переводят свою деятельность и активы на новые зависимые компании, предупреждает он.

Взыскание долгов с зависимых компаний – один из трендов (см. врез), говорит старший юрист «Щекин и партнеры» Виктор Андреев. В судах уже около 100 схожих дел, говорит сотрудник налоговой службы. Схемы до сих пор использует средний бизнес, рассказывает партнер Taxology Леонид Сомов, ссылаясь на то, что это своеобразная покупка бизнеса. Решение Верховного суда может поставить точку в таких спорах, считает Андреев.